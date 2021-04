Si jamais le temps a joué mal en brouillant ou en endommageant vos images et vidéos les plus préférées, cette nouvelle technologie peut y remédier en les restaurant instantanément. Une nouvelle technologie, née de l’IIT Madras sous la direction du Dr AN Rajagopalan, exploite la puissance des réseaux de neurones artificiels pour redonner vie aux images dégradées.

Le Dr Rajagopalan, professeur titulaire de la chaire Sterlite Technologies dans le département de génie électrique de l’IIT Madras, a mis au point cette nouvelle technologie de nettoyage de vieilles photos ou vidéos endommagées par des conditions météorologiques telles que la pluie, la brume, la grêle, etc. Il a travaillé en collaboration avec ses assistants Maitreya Suin et Kuldeep Purohit.

Les intempéries entraînant une perte significative de qualité d’image, elles affectent négativement les performances des systèmes de vision par ordinateur destinés à la conduite autonome, à l’imagerie par drone et à la surveillance. Afin de faciliter une surveillance fluide en restaurant des séquences de vidéosurveillance dégradées, des images prises par des drones de sécurité ou d’autres caméras dans des endroits soumis à des conditions météorologiques extrêmes, cette technologie peut s’avérer utile.

Cette nouvelle technologie numérique utilise un réseau de groupes neuronaux artificiels car la restauration des parties dégradées et le nettoyage de l’image étaient presque impossibles avec un seul réseau neuronal. Le processus se déroule en deux étapes. Dans la première étape de localisation de dégradation, le réseau neuronal identifie et supprime les parties dégradées des photos. Alors que dans la deuxième étape de la restauration guidée par région dégradante, l’image est effacée à l’aide des informations collectées à partir de la première étape.

Cette technologie surpasse les méthodes existantes car elle utilise de nouvelles méthodes de distillation pour la restauration d’image ainsi que la prédiction des emplacements dégradés.

L’équipe a testé l’efficacité de son modèle à l’aide de la base de données accessible au public d’agents environnementaux tels que les stries de pluie, la brume, les gouttes de pluie et le flou de mouvement.

Bien que les chercheurs aient principalement ciblé leur technologie vers des tâches de surveillance, mais ils l’ont suggéré, elle pourra bientôt être appliquée pour restaurer des images physiques et aidera à préserver les souvenirs.

