L’entrée officielle de l’Indian Pulsar Timing Array (InPTA), en tant que membre à part entière de l’IPTA, a ouvert les portes à une plus grande participation des chercheurs de l’IIT Hyderabad, à la recherche des vagues d’Einstein provenant de trous noirs monstres. Les plus grands radiotélescopes du monde sont régulièrement utilisés par une expérience internationale, appelée International Pulsar Timing Array (IPTA), pour mesurer précisément les périodes d’horloge d’une collection de ces pulsars radio. InPTA est une collaboration d’environ 25 chercheurs scientifiques et étudiants de 15 institutions en Inde et à l’étranger. Dr Shantanu Desai, Raghav Girgaonkar, Ashwin Pandey font actuellement partie de cette prestigieuse collaboration de l’IIT Hyderabad. La collaboration comprend également un ancien de l’IITH, Suryarao Bethapudi, actuellement doctorant au MPIFR, en Allemagne.

InPTA utilise le radiotélescope Giant Metrewave amélioré (uGMRT), situé près de Pune, est devenu un membre à part entière de l’effort international pour découvrir et étudier les ondes gravitationnelles à très basse fréquence des trous noirs de monstres qui se rencontrent en orbite, rapports L’Hindou. Il est exploité par le Centre national de radioastrophysique de l’Institut de recherche fondamentale de Tata, pour surveiller environ 6 à 20 millisecondes et 20 pulsars millisecondes depuis 2015.

Soulignant l’importance de cette réalisation, le Dr Shantanu Desai, professeur agrégé, Département de physique, a déclaré: «IITH fait partie du réseau Indian Pulsar Timing depuis 2017. Nos étudiants participent à la collecte de données en utilisant les capacités uniques de l’uGMRT et jouent un rôle important dans l’analyse continue des données en partenariat avec le NCRA-TIFR.

«Maintenant que nous faisons partie de l’effort international mondial de recherche d’ondes gravitationnelles nanoHz, cela offre de nombreuses opportunités aux étudiants de l’IITH issus de la science et de l’ingénierie de rejoindre cet effort mondial et de faire des découvertes révolutionnaires. De plus, la participation de l’IITH à la détection des ondes gravitationnelles nanoHz en ferait un institut de premier plan pour l’astrophysique et la cosmologie. J’ai hâte de travailler avec plus d’étudiants de l’IITH dans divers départements sur InPTA et de participer à ces efforts monumentaux », a déclaré Desai,

La gamme de fréquences unique de l’uGMRT, qui est le plus grand radiotélescope orientable à basses fréquences radio, contribue à améliorer la précision de l’IPTA pour détecter les GW nanohertz.

Une fois découvertes, ces ondes affineront les modèles évolutifs de notre univers ainsi que les masses et orbites des membres de notre système solaire et ouvriront une nouvelle fenêtre de l’astronomie GW. Ces horloges sont observées entre 300 et 800 MHz avec le uGMRT, qui n’est pas couvert par d’autres grands télescopes IPTA.

L’inclusion de uGMRT permettra de supprimer les retards introduits par le milieu interstellaire dans l’arrivée des impulsions radio de ces horloges galactiques d’un facteur 5 plus précisément qu’auparavant, ce qui devrait être crucial pour améliorer la précision de l’IPTA. Par conséquent, l’InPTA et le uGMRT sont susceptibles de jouer un rôle important dans la détection des GW nanohertz et l’astronomie gravitationnelle avec ces ondes à l’avenir.

L’Institut indien de technologie d’Hyderabad est l’un des six nouveaux instituts indiens de technologie créés par le gouvernement de l’Union en 2008.

(Avec les contributions d’IANS)