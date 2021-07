IIM-Un étudiant de Bhopal porte le nom de sa mère pour l’avoir élevé en tant que parent célibataire

Un étudiant de Bhopal, Madhya Pradesh, qui a récemment été sélectionné dans IIM-A, porte le nom de sa mère pour lui exprimer sa gratitude pour l’avoir élevé en tant que parent seul. Het Shitalben Shukla, a vécu dans une maison louée dans la ville MP jusqu’en 2015 et n’a suivi aucun cours privé jusqu’à la classe XI. « Ma mère m’a toujours aidé dans mes études. Elle détient un diplôme en génie mécanique. Au début de ma vie, elle a travaillé comme enseignante pour s’occuper de notre ménage et d’autres dépenses », a déclaré Het au Times of India.

Tout le travail acharné a porté ses fruits car Het a été placé dans le 97,53e centile du CAT et s’est vu offrir l’admission à l’IIM-A dans le programme PGP FABM (gestion de l’alimentation et de l’agroalimentaire) pour le lot 2021-23. Parlant de l’institut de gestion, Het a déclaré qu’il en avait appris davantage grâce aux livres écrits par Chetan Bhagat et Rashmi Bansal.

Het a étudié un baccalauréat ès sciences (Hons) en horticulture de l’Université agricole d’Anand et a également travaillé en tant que responsable des ventes et des achats de produits agricoles dans une entreprise privée.

Le lien entre les mères et leurs fils est vraiment spécial. Récemment, une mère a partagé un aperçu de la farce de son enfant sur les réseaux sociaux, qui est devenue virale. Dans la légende, la mère Jennifer Griffin Graham a écrit que son fils a récemment appris que l’on peut photocopier n’importe quoi, alors il essaie de la tromper maintenant. Son tweet contient également deux photos qui montrent la farce de son fils.

La première photo montre une seule chaussette d’aspect sale allongée sur le sol. La seconde révèle qu’il ne s’agit que d’un découpage d’une image d’une chaussette d’aspect sale. Elle a également révélé dans la section commentaires que son enfant avait été aidé par son père pour obtenir la coupe parfaite de la chaussette. La farce hilarante gagne tous les cœurs et est devenue virale.

