IIM Rohtak commémore l’anniversaire de naissance de Sardar Vallabhbhai Patel avec un mini-marathon

L’Institut indien de gestion Rohtak a organisé une course de 5 km pour l’unité – un mini marathon en l’honneur du 147e anniversaire de naissance de Sardar Vallabhbhai Patel.

A LIRE AUSSI | Le président du CIO, Thomas Bach, se rend au Sénégal pour examiner la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026

Avec beaucoup de zèle, les étudiants et les membres du corps professoral se sont réunis pour célébrer la naissance du visionnaire qui a guidé l’intégration de l’Inde dans une nation unie. Le mini marathon a vu la participation de près de 550 personnes parmi les étudiants de tous les programmes comme PGP, IPM et IPL, les membres du corps professoral et leurs familles.

Le professeur Dheeraj Sharma, directeur de l’IIM Rohtak, a félicité les trois premiers coureurs dans les catégories masculine et féminine. Samridhi Bishnoi de l’IPL02 et Shresh Kiran Narang de l’IPL01 sont sortis vainqueurs respectivement dans les catégories féminine et masculine.

Il a félicité ceux qui ont participé à l’événement. Il a attiré l’attention des participants sur l’objectif de la course, un objectif résolu à terminer la course et à en sortir gagnant et performant, tout comme l’Iron Man lui-même qui a uni les 565 États princiers constituant 23 % de la population et 40 pour cent de la zone géographique de l’Inde pré-indépendante de manière démocratique pour construire la République de l’Inde.

https://www.youtube.com/watch?v=t1jw11m6DLU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Il a en outre rappelé aux étudiants l’exploit louable qui a été accompli avec le soutien du VP Menon et du général JN Chaudhuri. « Voyons tous solennellement que nous continuerons à apprécier et à souligner le cadeau qui nous a été offert par Sardar Vallabhai Patel, le général JN Chaudhuri et le vice-président Menon », a-t-il déclaré.

Il a souligné comment, dans malgré des ressources déficientes, Sardar Patel nous a conduits à la croissance, à la prospérité et à la gloire. La matinée mémorable s’est terminée par le rappel d’une citation pressante de Sardar Patel, “La main-d’œuvre sans unité n’est pas une force à moins qu’elle ne soit harmonisée et unie correctement, alors elle devient une puissance spirituelle.”

Lire tout le < un href=[/embed]Dernières nouvelles sportives ici