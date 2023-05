IIFA : Photos intérieures des hôtes Abhishek et Vicky Kaushal de l’émission

La 23e édition des IIFA Awards est organisée par Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal et nous avons eu un aperçu de quelques photos à l’intérieur, avec la permission de la poignée Instagram officielle de l’IIFA. Sur les photos, le Manmarziyaan on peut voir des étoiles saluer le public. Les IIFA Awards se déroulent à Abu Dhabi. « Préparez-vous pour le spectacle. Le duo dynamique d’Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal monte sur scène en tant que nos hôtes charismatiques des NEXA IIFA Awards 2023 », lit-on dans la légende du message partagé par l’IIFA.

Voir les photos ici :

Parlant de l’organisation des prix lors de la conférence de presse de l’IIFA plus tôt cette semaine, Abhishek Bachchan a déclaré : « Il y a une énorme responsabilité lorsque vous hébergez, nous devons nous assurer que nous célébrons notre cinéma de la manière la plus correcte, la plus digne et la plus respectueuse possible. Je Je ne suis pas quelqu’un qui aime fouiner les autres. Je trouve cela incorrect, donc vous n’en verrez pas grand-chose. Faites des choses divertissantes, gardez-les légères et gardez le public engagé », a cité Abhishek Bachchan, cité par l’agence de presse PTI. comme dit.

La cérémonie de remise des prix a été ouverte par Anil Kapoor.

Avant la grande soirée de remise des prix, Abhishek Bachchan a publié des photos de la conférence de presse de l’IIFA avec Vicky Kaushal et il a écrit : « Entrer dans le rythme de l’IIFA 2023 avec la talentueuse Vicky Kaushal. Au plaisir de vous accueillir et de vous divertir tous. »

Les prix dans la catégorie technique ont été annoncés vendredi aux IIFA Rocks. Gangubaï Kathiawadi a mené le peloton avec trois prix. La liste des gagnants de la catégorie principale sera annoncée ce soir.