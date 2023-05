IIFA Awards 2023 : aperçus de la nuit étoilée à Abu Dhabi

Le cinéaste indien Anurag Kashyap a partagé son expérience avec l’acteur de Bollywood Sunny Leone dans son dernier film, Kennedy. Il a révélé dans une interview avec un portail d’information qu’il n’avait jamais vu ses films auparavant mais avait suivi ses interviews et avait vu une certaine tristesse dans ses yeux. Kashyap a déclaré qu’il avait besoin « d’une femme de plus de 40 ans, qui est sexualisée par des hommes autour d’elle, des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine ». Il avait besoin de voir une femme qui s’occupait de tout et utilisait la même chose pour « survivre et naviguer », et Sunny faisait parfaitement l’affaire.

Leone, qui essaie le rôle principal dans le film, avait récemment partagé dans une interview avec ETimes qu’elle était nerveuse et excitée lorsqu’elle a auditionné pour le rôle. Sunny Leone savait que si elle avait même cinq minutes pour auditionner, Anurag Kashyap aimerait son audition, et il l’a fait. Lors de son audition, tout son bureau était devant elle, ce qui la rendait encore plus nerveuse. Mais, elle a réussi à le faire et le cinéaste a été impressionné. Anurag a organisé une table ronde et a demandé à tout le monde s’ils pensaient que Leone pouvait jouer le personnage de Charlie et si elle convenait bien au rôle. Tout le monde était d’accord et elle a été choisie pour le rôle.

Le film a reçu des critiques élogieuses après sa projection au Festival de Cannes. Leone a dû travailler dur pour le rôle, mais elle a dit que le processus était incroyable. Anurag Kashyap est connu pour avoir choisi des acteurs non conventionnels dans ses films, et il l’a encore une fois prouvé avec Kennedy. Le film a soulevé des sourcils et attiré l’attention pour son scénario unique et sa distribution talentueuse. Leone a prouvé qu’elle est une actrice polyvalente qui peut gérer n’importe quel rôle avec facilité.

En conclusion, la collaboration d’Anurag Kashyap et de Sunny Leone dans Kennedy s’est avérée être un succès. L’actrice a fait un travail fabuleux en jouant le personnage de Charlie, et Kashyap a fait un excellent travail de réalisation du film. Leur travail d’équipe a abouti à un film qui a retenu l’attention du public et des critiques.