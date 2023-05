IIFA 2023 : Vicky Kaushal trippe en jouant avec Rakhi Sawant sur la chanson de Katrina Kaif [Watch]

Vicky Kaushal est l’un des acteurs les plus populaires que nous ayons dans le pays. Il était à Dubaï pour le Prix ​​​​IIFA 2023 tenue à Yas Island, Dubaï. Vicky animait la grande soirée de remise des prix aux côtés Abhishek Bachchan. Il a également été rejoint par son Zara Hatke Zara Bachke co-vedette Sara Ali Khan. L’acteur a joué avec de nombreuses célébrités, dont Hrithik Roshan, Rakhi Sawant et d’autres. Et la vidéo de Vicky avec Rakhi devient virale en ligne. L’acteur a failli trébucher en groovant avec Rakhi. C’est un tel viseur ROFL.

Vicky Kaushal danse avec Rakhi Sawant ; mais des voyages

Vicky Kaushal est l’un des acteurs les plus divertissants du pays. Il est toujours dans son élément et vous l’aurez vu dans les vidéos qu’il partage parfois rarement sur ses histoires Instagram. L’acteur était à Yas Island il y a quelques heures et il a fait de son mieux tout en divertissant les différentes célébrités de Bollywood présentes avec ses fonctions d’hôte. Et à un moment donné, il a groove avec Rakhi Sawant. Ils ont tous deux joué sur les chansons populaires de Katrina Kaif, Chikni Chameli et Sheila Ki Jawani. Rakhi étant Rakhi et l’interprète qu’elle est, a fait trébucher Vicky. Mais l’animateur l’a pris sportivement. Sara Ali Khan qui était également avec eux n’a pas laissé l’occasion de promouvoir leur film Zara Hatke Zara Bachke a commencé à défendre l’acteur.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal et Rakhi Sawant dansant ensemble à l’IIFA 2023 ici :

Vicky Kaushal danse avec Hrithik Roshan

Non seulement Rakhi, mais Vicky Kaushal a également joué avec Hrithik Roshan. Ils ont dansé sur le numéro populaire de Hrithik, Ek Pal Jeena. Hrithik étant Hrithik exécuté avec sa flexibilité habituelle. Vicky a fait un excellent match avec HR qui est l’un des meilleurs danseurs de Bollywood.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal dansant avec Hrithik Roshan ici :

Homme! La façon dont Vicky essaie de correspondre, c’est un véritable fanboy des RH. Si vous ne saviez pas voici la preuve vidéo ? Et aussi bravo à tout ce que fait AB ici ?#VickyKaushal #HrithikRoshan #AbhishekBachchan #IIFA2023 pic.twitter.com/49d4TgksCw UN ? (@scrappinthrough) 28 mai 2023

Pendant ce temps, Vicky a récemment fait la une des journaux pour avoir été poussée par les gardes du corps de Salman Khan lors des IIFA Awards 2023. Vicky avait démenti les affirmations controversées en disant qu’il était inutile de réagir à la même chose. Plus tard, Salman et Vicky ont partagé un câlin sur le tapis rouge dont la vidéo est devenue virale en ligne. Côté travail, le film de Vicky et Sara Zara Hatke Zara Bachke sort le 2 juin.