IIFA 2023: Vicky Kaushal réagit aux informations virales selon lesquelles les gardes du corps de Salman Khan l’ont poussé

L’industrie du divertissement est connue pour son drame. Parfois, ce drame est créé par les médias et parfois par les célébrités elles-mêmes. Récemment, un de ces incidents a fait sensation, impliquant l’acteur Vicky Kaushal et Salman Khanles gardes du corps. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux qui aurait montré les gardes du corps de Salman Khan poussant Vicky Kaushal lors de l’événement IIFA 2023 qui s’est tenu à Abu Dhabi. Les fans des deux acteurs ont commencé à se cibler en ligne, et l’incident est devenu le sujet de conversation de la ville.

Vicky Kaushal brise le silence sur le garde du corps de Salman Khan qui le pousse

Cependant, Vicky Kaushal a décidé de rompre son silence et de purifier l’air autour de l’incident. Dans sa réaction à la vidéo virale le montrant en train d’être écarté par les gardes du corps de Salman Khan, l’acteur d’Uri: The Surgical Strike a déclaré à ANI : « Il y a des bavardages inutiles sur beaucoup de choses. Les choses ne sont pas vraiment ce qu’elles paraissent parfois dans la vidéo. » Il a en outre ajouté: « Cela ne sert à rien d’en parler. »

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal ci-dessous :

#MONTRE | Abu Dhabi, EAU : Il y a des bavardages inutiles sur beaucoup de choses. Les choses ne sont pas réellement comme elles semblent parfois dans la vidéo. Cela ne sert à rien d’en parler: l’acteur Vicky Kaushal réagit à une vidéo virale le montrant mis de côté par l’acteur Salman Khan pic.twitter.com/xfXOYNGujZ ANI (@ANI) 26 mai 2023

C’est au moment où Vicky Kaushal obligeait un fan avec un selfie que Salman Khan est entré en scène avec son convoi, qui était entouré de ses gardes du corps. Selon la vidéo, Vicky Kaushal a essayé de serrer la main de Salman, mais il l’a ignoré avant de partir.

Cependant, dans une autre vidéo, Vicky Kaushal et Salman ont été vus se rencontrer et se serrer dans leurs bras sur le tapis vert. Cela a mis fin aux spéculations sur le fait que quelque chose ne va pas entre les acteurs.

Les célébrités se retrouvent souvent dans de telles situations où leurs actions et déclarations sont examinées et sensationnalisées par les médias et les fans. Cependant, il est important de comprendre qu’ils sont aussi humains et peuvent faire des erreurs. Par conséquent, il est essentiel de traiter de tels incidents avec maturité et de ne pas sauter aux conclusions.

En tant que fans, nous devrions nous concentrer sur le soutien de nos célébrités préférées et apprécier leur travail sans nous impliquer dans des débats et des controverses inutiles. Avec des plateformes comme les médias sociaux, il est plus facile que jamais d’interagir avec des célébrités et de suivre leur vie, mais il est également essentiel de maintenir un niveau de décence et de respect envers elles.