IIFA 2023 : Vicky Kaushal ignorée par Salman Khan est une rumeur sans fondement ; voici comment les deux se sont liés sans Katrina Kaif [Exclusive]

Vicky Kaushal a été poussée par les gardes du corps de Salman Khan aux IIFA Awards 2023, et il est rapporté que la superstar lui a également donné l’épaule froide. La vidéo de Salman Khan faisant une entrée à la cérémonie de remise des prix et comment son armée de gardes du corps fait que tout le monde s’écarte, y compris Vicky, et les internautes ont des réponses mitigées, mais Salman a-t-il réellement ignoré Vicky ? Si vous regardez attentivement la vidéo, alors que le Tiger 3 fait une entrée, il a un contact visuel avec Vicky et s’arrête même pendant quelques minutes pour avoir une conversation avec lui, donc la superstar ignorant l’acteur de Zare Hatke Zara Bachke est complètement sans fondement.

Regardez la vidéo des gardes du corps de Salman Khan poussant Vicky Kaushal alors qu’il fait son entrée aux IIFA Awards à Abu Dhabi.

En fait, un initié proche de la vie de Bollywood révèle que Vicky et Salman se lient extrêmement bien, il n’y a pas de vibrations froides ou de maladresse entre les stars, ils s’amusent tous les deux aux IIFA Awards à Abu Dhabi, et ils crient autour plutôt bien. Katrina Kaif nous manque définitivement de faire partie de la cérémonie de remise des prix cette année. Katrina et Vicky forment un couple marié heureux, et malgré tout le passé, Salman et Vicky sont extrêmement cordiaux l’un avec l’autre. Aujourd’hui, même Kat est amie avec Salman et sera bientôt vue dans Tiger 3 avec lui. En parlant de Vicky, il a toujours considéré Salman comme son inspiration, et il l’admire en effet comme tous les autres jeunes acteurs. Vicky est un acteur très professionnel et il ne mélange jamais sa vie personnelle et professionnelle.

Sur le plan professionnel, l’acteur a fait la promotion religieuse de sa prochaine comédie romantique avec Sara Ali Khan, et la réponse à la bande-annonce et aux chansons du film est positive, et le public attend de voir cette comédie dramatique romantique dans les salles.