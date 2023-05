IIFA 2023 : Siddharth Nigam crée la frénésie ; un fan attrape l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et l’embrasse [Watch Video]

L’IIFA 2023 s’est tenue sur l’île de Yas, à Abu Dhabi, en présence de nombreuses célébrités. Hrithik Roshan, Salman Khan, Vicky Kaushal, Sara Ali Khan, Jacqueline Fernandez, Mouni Roy, Rajkummar Rao, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Nora Fatehi étaient quelques-unes des grandes stars de l’événement. Les foules s’étaient rassemblées pour voir leurs stars préférées de Bollywood. L’une des plus jeunes stars était Siddharth Nigam. Le jeune homme qui a fait ses débuts enfant avec Dhoom 3 a récemment été vu dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Il est connu des téléspectateurs sous le nom d’Aladdin de l’émission télévisée SAB. Nigam a également réalisé quelques vidéoclips.

Il y a un clip où l’on peut voir un fan masculin prendre le visage de Siddharth Nigam et lui donner un baiser. C’est une vidéo amusante. Alors que certaines personnes l’ont trollé, d’autres ont dit que ceux qui ont suivi le parcours de Siddharth Nigam savent à quel point il a lutté dans la vie.

On voit également Siddharth Nigam poser avec une dame. Beaucoup ont commencé à dire qu’ils ne savaient pas exactement qui était Siddharth, mais les gens sont venus soutenir l’acteur. Une personne a écrit: « Le fait est que ceux qui sont ses fans en ce moment connaissent tout son parcours et son combat. Mais à l’avenir, de nombreuses personnes deviendront ses fans après avoir vu ses projets de Bollywood qui disent maintenant » Je ne le connais même pas « . Laissons le temps parler, ce garçon est plein de talent et il va le prouver très bientôt à Bollywood aussi. Superstar à venir. Dans le passé, nous avons vu des fans toucher des acteurs masculins comme Aditya Roy Kapur, Prabhas et Varun Dhawan.

Siddharth Nigam est un gymnaste formé depuis l’enfance. Après ses débuts avec Dhoom 3, il est passé à la télévision où il a travaillé sur des émissions comme Mahakumbh et Chakravartin Ashok Samrat. Il était adoré comme la jeune version de l’empereur Ashoka. Ces derniers temps, les étrangers de rang reçoivent un immense amour du grand public et c’est un signe encourageant.