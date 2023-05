IIFA 2023: Salman Khan se produira lors de l’événement, étourdit les fans avec son look barbu [watch video]

Salman Khan IIFA 2023 : La superstar Salman Khan a assisté à un événement avant les prix de l’IIFA à Abu Dhabi le 25 mai. La star de « Dabangg » a été vue arborant une barbe française soignée. Salman avait l’air pimpant dans une chemise marron et un pantalon noir. Il a élevé son style avec des lunettes noires. Et comme à son habitude, Salman n’a pas oublié d’exhiber son bracelet. Salman Khan se produira à l’IIFA cette année le 27 mai. En attendant, en parlant du film et des émissions de Salman, il devrait être de retour avec une nouvelle saison de Bigg Boss OTT.