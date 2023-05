IIFA 2023 : Salman Khan s’arrête pour serrer dans ses bras un jeune fan alors qu’il se précipite vers les îles Yas sous haute sécurité [Watch]

Salman Khan vient de faire une journée de ce petit jeune garçon à l’aéroport. La superstar était en route pour assister à l’IIFA qui se déroule cette année à Abu Dhabi sur l’île de Yas, et au milieu d’une sécurité très stricte, il a vu un petit garçon courir vers lui, et la superstar l’a laissé entrer et l’a serré dans ses bras comme s’il étaient l’un de ses enfants connus. Salman Khan aime les enfants et son amour pour les plus petits est toujours visible. Et cette dernière vidéo de la star de Tiger 3 étreignant le petit fan prouve que son cœur fond pour les enfants.

Les fans de Salman Khan louent ce doux geste de la superstar et scellent leurs déclarations selon lesquelles il n’y a pas de superstar comme Salman Khan, et nous sommes d’accord. Salman Khan vit actuellement sous la menace, et lui aussi est mécontent de cette sécurité super serrée qui l’entoure. Le gang Lawrence Bishnoi a ouvertement menacé de tuer la superstar, et depuis lors, la protection de Salman a été doublée, et il ne peut même pas aller faire du vélo, ce qui lui manque beaucoup au milieu de tout cela.

Dans sa dernière interview avec Rajat Sharma sur Aap Ki Adaalat, Salman Khan a parlé de tout son cœur, où la superstar a mentionné se sentir un peu sacré ces jours-ci et comment il est irrité par tout cela. Eh bien, sa déclaration a créé toute une controverse lorsqu’il a déclaré qu’il se sentait plus en sécurité à Dubaï qu’en Inde, et qu’il n’y avait pas autant de sécurité que dans notre propre pays. Sur le plan professionnel, Salman est prêt pour la sortie de Tiger 3 avec Katrina Kaif, il a donc commencé à tourner pour leur film croisé avec Shah Rukh Khan.