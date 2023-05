IIFA 2023 : Salman Khan obtient une demande en mariage sur le tapis vert ; voici comment Tiger 3 étoiles a réagi

Salman Khan est l’un des célibataires les plus recherchés de Bollywood. Bien qu’il ait dépassé les 50 ans, le charme, le swag et l’attrait de Bhaijaan restent intacts. Au fil des ans, tout le monde dans et autour de Salman Khan a été interrogé sur son mariage. Des astrologues célèbres à ses co-stars, tout le monde a commenté la même chose. Salman Khan est l’un des invités vedettes de l’IIFA 2023. Sur le tapis vert, la présentatrice et animatrice Alena Khalife lui a dit qu’elle aimerait l’épouser. La superstar était une sorte de superstar. Il lui a dit qu’il avait dépassé l’âge du mariage. L’IIFA 2023 est à la pointe de l’actualité du divertissement en Inde.

IIFA 2023 : Salman Khan réagit à la demande en mariage d’Alena Khalife

Les internautes ont envoyé leurs réactions mitigées. Certains se sont moqués de la façon dont le nom de Salman Khan était lié aux actrices, tandis que d’autres ont dit qu’il avait l’air le moins intéressé par ce qu’elle disait. Alena Khalife a déclaré qu’elle était tombée amoureuse de lui dès qu’elle l’avait vu pour la première fois. Eh bien, si tel est le cas, la file d’attente est vraiment longue.

Salman Khan devait se marier une fois avec Sangeeta Bijlani. Même les cartes de mariage ont été imprimées. Cependant, ils l’ont annulé à la dernière minute. Après cela, il était dans des relations présumées avec Somy Ali, Aishwarya Rai Bachchan et Katrina Kaif. Entre les deux, son nom a également été lié à Jacqueline Fernandez. Le dernier a été un choc. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Pooja Hegde et Salman Khan sont devenus très proches lors de la réalisation de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Il a été vu au mariage de son frère à Mangalore, ce qui a alimenté les commérages.

Salman Khan sera vu dans Tiger 3. Le film sortira en novembre. Il est de retour dans la franchise Yash Raj Films en tant qu’Avinash Singh Rathore alias Tiger. De plus, il est à bord du Prem Ki Shaadi de Sooraj Barjatya. L’acteur commencera à travailler sur Tiger Vs Pathaan début janvier 2024. Les fans ont aussi beaucoup à attendre. De plus, il y a Bigg Boss 17 et Bigg Boss OTT 2 à venir.