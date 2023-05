IIFA 2023 : Salman Khan bouleversé par tout le fiasco de Vicky Kaushal sur tapis vert ; Insider révèle ce qui s’est réellement passé

Salman Khan était l’une des attractions de l’IIFA 2023. Sa présence a ajouté une puissance de star à l’événement fastueux qui s’est tenu sur l’île de Yas, à Abu Dhabi. Mais une vidéo a fait beaucoup de bruit. Dans la vidéo, on pouvait voir que Vicky Kaushal s’était fait bousculer par l’équipe de sécurité de Salman Khan. Ce n’était pas tout. Dans le clip, on pouvait même voir la superstar dévisager l’acteur de Sam Bahadur. Vicky Kaushal a clarifié ce qui s’est exactement passé alors que la vidéo se répandait comme une traînée de poudre. Salman Khan a également étreint Vicky Kaushal plus tard sur le tapis vert. Il a dit que la question avait été mal interprétée par la vidéo.

REGARDEZ LA VIDÉO VIRAL SALMAN KHAN, VICKY KAUSHAL DE L’IIFA 2023

UN INITIÉ PROCHE DE SALMAN KHAN RENVERSE LES FÈVES

Il semble que Salman Khan était très contrarié par la façon dont tout s’est déroulé sur le tapis rouge. Il semble qu’il ait essayé d’avoir une conversation avec Vicky Kaushal dans la vidéo, mais son équipe de sécurité l’a forcé à quitter la salle. Après les menaces de mort qui lui ont été proférées par Lawrence Bishnoi et le mafieux canadien don Goldy Brar, l’acteur a suivi les instructions de son équipe de gardes du corps. La source a déclaré à India Today qu’il y avait un accord de protocole en place pour la superstar. Cela signifie qu’il doit être escorté du point A au point B dans un certain laps de temps lorsqu’il est au milieu de la foule. La source a déclaré à India Today : « La première vidéo où ce qui ressemble à un Salman en colère regardant Vicky était en fait un suivi d’un moment, ils avaient des coulisses. Ils avaient brièvement échangé des bonjours qui étaient très agréables et pas gênants du tout. » Il semble qu’un certain nombre de stars avec leurs équipes de sécurité et de direction étaient sur le tapis rouge lorsque Salman Khan est sorti. Ils ont dû agir à la hâte.

C’est la raison pour laquelle Salman Khan ne s’est pas arrêté pour de petites plaisanteries et a marché devant. En fait, ils voulaient discuter mais son équipe l’a pris de l’avance. La superstar aurait été très contrariée par la façon dont cela se reflétait sur la vidéo et voulait « régler la situation » au plus tôt.

TOUT VA BIEN ENTRE SALMAN KHAN ET VICKY KAUSHAL

Il semble que Salman Khan et Vicky Kaushal se soient déjà rencontrés. L’acteur respecte Salman Khan en tant que collègue senior de l’industrie. La vidéo les a gênés tous les deux. Salman Khan a vérifié auprès de son équipe s’il pouvait rencontrer Vicky et l’a serré dans ses bras sur le tapis vert. En fait, Vicky a déclaré à la presse que parfois des bavardages inutiles inondent les nouvelles. Il a déclaré aux médias : « Cela ne sert à rien. Les choses ne sont pas vraiment telles qu’elles apparaissent dans la vidéo. Cela ne sert à rien d’en parler. »