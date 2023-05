IIFA se passe à Abu Dhabi, Dubaï et superstar Salman Khan est l’un des participants. Pas plus tard qu’hier soir, de nombreuses célébrités de Bollywood se sont envolées de Mumbai à Abu Dhabi. Et il y a quelques heures, Salman Khan a également été repéré à l’aéroport de Mumbai. La superstar a été vue en train de saluer un jeune fan avec un câlin. Et quelques heures seulement après l’incident, Salman a publié un nouveau look de l’événement IIFA 2023. Ce n’est pas la première fois que la star du Tiger 3 arbore un tel look. Il a l’air plus jeune. Son nouveau look a suscité une réaction mitigée de la part des fans.

Salman Khan atteint Abu Dhabi, Dubaï pour assister à l’IIFA 2023

Tout le monde attend maintenant avec impatience l’événement IIFA. Salman Khan est à Dubaï avec d’autres stars telles que Farah Khan, Rajkummar Rao, Rakul Preet Singh et bien d’autres. La superstar a fait les gros titres de l’actualité du divertissement pour son nouveau look de l’événement IIFA 2023. L’acteur est vu dans une chemise marron, un pantalon noir et une ceinture miroir. Il a l’air aussi en forme que jamais. Mais ce qui fait parler tout le monde, c’est la barbe française qu’il arbore. Et avec ça, les nuances noires. Sa beauté a augmenté tout d’un coup. La star de Tiger 3 vient de partager son emplacement et de taguer le compte Instagram officiel de l’IIFA. Découvrez la publication Instagram de Salman Khan ici :

Une vidéo de Salman Khan de l’événement IIFA devient également virale. Il a salué tout le monde dans son style habituel qui est avec un Salaam et un Namaste. Il a salué et interagi avec les invités estimés et a également distribué des récompenses à certaines personnes.

Regardez la vidéo de Salman Khan à l’IIFA 2023 ici :

Les fans réagissent au nouveau regard de Salman Khan sur l’IIFA

Tout ce que fait Salman Khan attire l’attention. Et quand il partage son nouveau look, c’est quelque chose dont les gens vont parler et spéculer. Le nouveau look de Salman a reçu une réponse mitigée. De certaines personnes aimant son look à certaines personnes l’ombrageant, il y a toutes sortes de réactions. Certains ont même estimé que Salman avait l’air mince. Certains ont estimé qu’il copie Robert Downey Jr alias Tony Stark. Découvrez les réactions ici :

Pendant ce temps, sur le front du travail, Salman Khan a Tiger 3 avec Katrina Kaif. Il n’a annoncé aucun autre projet en dehors de Tiger 3. Mais il y a des rumeurs sur Pathaan vs Tiger qui le mettra en vedette avec Shah Rukh Khan ensemble.