IIFA 2023 : Salman Khan à Vicky Kaushal, les stars les plus stylées de Bollywood au pré-événement ‘Green Carpet’ de l’IIFA

Aucune cérémonie de remise de prix n’attire autant de paillettes et de glamour que l’IIFA. Les pré-événements du méga festival du film de Bollywood sont terminés et c’est aujourd’hui la dernière nuit. Les Émirats arabes unis ont été saisis par la fièvre de Bollywood alors que la 23e édition du prestigieux prix se déroule à Abu Dhabi. L’action s’est poursuivie le 26 mai avec le deuxième pré-événement, IIFA Rocks 2023. Les célébrités de Bollywood ont mis leur meilleur pied en matière de mode pour le tapis vert. Le gala IIFA honorera les meilleurs films et talents de 2022. Cependant, le point culminant de l’événement a été Salman Khan qui a surpris tout le monde en faisant un large câlin à Vicky Kaushal. Salman est l’un des artistes vedettes de la soirée de remise des prix aujourd’hui. Alors que l’événement sera animé par Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal.