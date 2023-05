L’IIFA et les Nations Unies en Inde se sont réunies pour plaider en faveur de la durabilité. L’actrice et mannequin Dia Mirza Rekhi a été nommée Ambassadrice nationale de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Concernant le programme, Dia Mirza Rekhi s’est dite très reconnaissante du partenariat entre l’IIFA et l’ONU. « Très reconnaissant pour ce partenariat. Beaucoup de gens ne connaissent pas les objectifs de développement durable. Ce partenariat sera très puissant et contribuera à faire prendre conscience. Il aidera à créer une dynamique dans les objectifs. Je suis très fier de l’IIFA, ils utilisent leur plate-forme pour faire la différence. Je crois vraiment au pouvoir de la communication. Le cinéma est l’un des outils les plus puissants de changement social positif. Je suis fière de ce que je représente en tant qu’artiste », a-t-elle déclaré.