IIFA 2023 la fièvre s’est emparée de tout le monde. Les stars de Bollywood sont à Abu Dhabi pour le grand événement de l’année. Salman Khan, Abhishek Bachchan, Nora Fatehi, Vicky Kaushal et bien d’autres stars feront partie de l’événement. Des photos et des vidéos des stars ont déjà commencé à arriver. Maintenant, une vidéo de l’IIFA 2023 a fait surface dans laquelle les fans pouvaient voir Vicky Kaushal et Salman Khan se heurter. Et les internautes ne sont pas tout à fait satisfaits du traitement reçu par la star de Masaan.

Dans la vidéo, les fans peuvent voir Vicky Kaushal répondre à la demande d’un fan pour un selfie. Salman Khan et son équipe de gardes du corps pouvaient être vus venant de la direction opposée. Au passage du Dabangg Khan, son garde du corps a poussé Vicky Kaushal de côté. Bien que l’acteur de Zara Hatke Zara Bachke ait essayé d’avoir une conversation avec Salman Khan, il est passé devant lui en réagissant doucement à ce que disait Vicky. Les internautes ont une réaction radicale à cette vidéo. Certaines personnes ont trouvé la réaction de l’équipe de sécurité de Salman Khan « grossière ». Un commentaire sur la vidéo disait: « Aam admi ki tarah côté moi kar dia mais nous connaissons tous la raison de sécurité de Salman Khan. » Un autre commentaire sur la vidéo disait : « Cela n’a pas l’air très amical. Les deux ont l’air en colère. Salman n’a même rien répondu à ce qu’il disait. » salman khan et ses gardes du corps doivent respecter vicky et ne pas le pousser comme ça, c’est aussi une célébrité. »

De nombreux fans de Salman Khan ont également défendu son garde du corps en disant qu’ils faisaient simplement leur travail car le Dabangg Khan a reçu des menaces de mort.

En parlant d’IIFA 2023, il sera animé par Vicky Kaushal, Farah Kha, Abhishek Bachchan et Rajkummar Rao. Des stars comme Nora Fatehi, Jacqueline Fernandez, Rakul Preet Singh et d’autres vont se produire. On s’attend à ce que pas mal de célébrités assistent à la cérémonie de remise des prix. Nous attendons de nouvelles photos et vidéos du grand événement.