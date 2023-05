IIFA 2023 : Kamal Haasan qualifie The Kerala Story de « film de propagande » [Watch]

IIFA 2023 se passe sur l’île de Yas à Abu Dhabi, Dubaï. De nombreuses stars de l’industrie cinématographique se sont envolées pour Dubaï pour y assister. Depuis Salman Khan, Vicky Kaushal, Abhishek Bachchan pour Nora Fatehi, Esha Gupta et d’autres sont déjà là pour la grande soirée de remise des prix. Les répétitions pour les performances et l’animation sont toutes en cours et l’excitation autour de l’IIFA est palpable. Il y a quelques heures à peine, Kamal Haasan a également atteint Dubaï. Et il a interagi avec les médias là-bas. Kamal Haasan a été interrogé sur L’histoire du Kerala là. L’acteur vétéran l’a qualifié de « film de propagande ».

Kamal Haasan qualifie la vedette d’Adah Sharma de The Kerala Story de film de propagande

L’actualité du divertissement explose avec les mises à jour et les collections exceptionnelles d’Adah Sharma dirigée par Sudipto Sen, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani avec The Kerala Story. Le film frappe de l’argent même après quatre semaines. Cependant, certains critiquent encore le film. Beaucoup de gens ont qualifié The Kerala Story de film de propagande. Et tout à l’heure, même Kamal Haasan l’a qualifié de film de propagande. Interrogé sur les polémiques autour du film, le cinéaste et acteur se dit contre les films de propagande. L’acteur de Vikram partage qu’il ne suffit pas d’écrire « basé sur une histoire vraie » au bas de l’affiche en guise de logo. Kamal Haasan dit que le film doit être vrai pour dire cela et affirme que The Kerala Story n’est pas vrai.

Regardez la vidéo de Kamal Haasan qualifiant The Kerala Story de film de propagande ici :

#MONTRE | Abou Dabi | « Je vous l’ai dit, ce sont les films de propagande contre lesquels je suis. Ce n’est pas suffisant si vous écrivez ‘histoire vraie’ juste en bas en guise de logo. Il faut que ce soit vraiment vrai et ce n’est pas vrai », déclare l’acteur et homme politique Kamal Haasan. sur #TheKeralaStory pic.twitter.com/VSydksg1Z3 ANI (@ANI) 27 mai 2023

Les internautes réagissent aux propos de Kamal Haasan sur The Kerala Story

Eh bien, The Kerala Story gagne le cœur du public, semaine après semaine. Il a déjà fait Rs 200 crores sur un budget rapporté à Rs 15 crores. Les fans ont salué le film. Certains internautes ont réagi à la déclaration de Kamal Haasan sur le film. Beaucoup de gens ont critiqué l’acteur principal pour l’avoir dit. Certains ont évoqué l’angle politique dans le même. Vérifiez le ici:

