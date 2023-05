IIFA 2023 : Babil Khan l’emporte sur les internautes ; Le sourire et l’humilité de l’acteur de Qala rappellent aux fans le regretté Irrfan [Watch Video]

L’IIFA 2023 a été une affaire étoilée sur l’île de Yas, à Abu Dhabi. L’un des gagnants de la soirée était Babil Khan. Il a partagé le prix du meilleur début (acteur) pour le film Qala. Il est venu sur Netflix. Tripti Dimri était sa co-vedette dans le film. Babil Khan fait lentement son chemin sous les feux de la rampe. Il a le même goût décalé que son goût de père, c’est pourquoi il est recherché par les créateurs de mode. Babil Khan a opté pour un look fluide pour le tapis vert où il portait une veste de soirée sur une jupe, qui ressemblait à un kilt écossais. Il était accompagné de sa mère, Sutapa Sikdar.

Regardez la vidéo de Babil Khan et Sutapa Sikdar

Les internautes sont impressionnés de voir à quel point il est humble et bien élevé en tant que personne. Babil Khan a accueilli tout le monde avec un sourire. Il ne semblait même pas un tout petit peu mécontent de l’interférence. Les fans de feu Irrfan ont déclaré qu’il avait l’humilité de son père et son sourire. Ils ont commenté que son père doit être super fier de lui. D’autres ont dit que le fils de R Madhavan, Vedant, et lui semblaient être les enfants les plus ancrés. Jetez un œil à certains des commentaires ci-dessous…

Merveilleux mots et grand geste monsieur si vous pouvez continuer avec eux ! Tous mes vœux ! Jagdish Singh (@Jagdish07278076) 27 mai 2023

Babil Khan a déclaré qu’il garderait le trophée en plus de ceux remportés par son père, Irrfan Khan. Il en avait 50. Babil a dit qu’il s’humilierait et continuerait à travailler dès le lendemain. Il a dit que ces récompenses lui ont donné plus de confiance dans son art. Il espère pouvoir mieux s’exprimer en tant qu’artiste au fil des années.

Il a partagé le trophée avec Shantanu Maheshwari qui a gagné pour le rôle d’Afshan dans Gangubai Kathiawadi. Ces deux jeunes acteurs ont fait leurs preuves. Babil Khan a abandonné ses études de cinéma à l’étranger car il voulait commencer à travailler bientôt. Sa mère Sutapa Sikdar est son pilier de force.