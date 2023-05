IIFA 2023 : Aishwarya Rai Bachchan va rater le grand rendez-vous bien qu’Abhishek Bachchan l’ait hébergé ; Voici pourquoi

Les célébrités sont toutes ravies IIFA 2023. Cette fois, le grand événement se déroule à Abu Dhabi. De nombreuses célébrités ont déjà atteint les îles Yas pour participer au grand événement. Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal vont animer l’événement. Alors que de nombreuses célébrités sont enthousiasmées par l’IIFA 2023, Aishwarya Rai Bachchan ne sera pas vu au grand do. La raison en est sa fille Aaradhya Bachchan. Abhishek Bachchan lui-même a révélé pourquoi sa femme Aishwarya Rai Bachchan ne participera pas à l’événement.

Pourquoi Aishwarya Rai Bachchan n’assiste-t-elle pas à l’IIFA 2023 ?

Apparemment, lors de la conférence de presse de l’IIFA 2023 à Abu Dhabi, Abhishek Bachchan a été interrogé sur l’absence d’Aishwarya Rai Bachchan à l’événement et il a déclaré qu’elle ne serait pas présente à cause de l’école d’Aaradhya Bachchan. Bon, d’accord alors ! Outre Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal, Rajkummar Rao et Farah Khan assumeront également les responsabilités de l’hôte.

Aishwarya Rai Bachchan a récemment fait la une des journaux alors qu’elle foulait le tapis rouge du 76e Festival de Cannes. Elle a choisi de porter une énorme robe à capuche en argent avec un nœud noir. Elle est allée chercher des lèvres de représentant pour faire une déclaration. Sa tenue a reçu une réponse mitigée de la part des internautes, tout le monde bavant devant la diva. Aaradhya Bachchan a également accompagné sa mère sur la Côte d’Azur. Cependant, le duo est revenu en Inde assez rapidement. Généralement, Aishwarya Rai Bachchan prépare plus de deux looks à Cannes, cependant, cette fois, les fans n’ont pu voir qu’un seul regard de la diva. Les fans se sont demandé pourquoi !

Découvrez les photos d’Aishwarya Rai Bachchan de Cannes 2023 ci-dessous :

Tous les détails sur l’IIFA 2023

En parlant d’IIFA 2023, l’événement sera dirigé par Salman Khan. Des stars comme Jacqueline Fernandez, Nora Fatehi, Rakul Preet Singh et d’autres vont se produire. Kriti Sanon, Varun Dhawan et bien d’autres acteurs feront partie de la cérémonie. On s’attend à ce que Kamal Haasan, Manish Malhotra et d’autres soient les grands gagnants cette année. L’IIFA 2023 aura lieu aujourd’hui, c’est-à-dire le 26 mai. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.