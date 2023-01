IHSFCA sélectionne sa classe du Temple de la renommée pour 2023 – Shaw Local

L’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois (IHSFCA) a publié mardi ses intronisés au Temple de la renommée de la classe 2023.

Les lauréats de cette année sont divisés en six catégories.

Les entraîneurs actifs entrant au Temple de la renommée de l’IHSFCA incluent Gary Carter (Murphysboro), Pat Elder (Ridgewood/Cambridge), Todd Kuska (St. Rita), Jason Kirby (West Central), Kurt Simon (White County), Fabray Collins (Englewood) et Rob Zvonar (Lincoln-Way East).

Désignés comme entrants de carrière sont Darren Hess (Normal West) et Todd Hutchinson (Greenville).

Les assistants incluent Mike Conlin (Central A&M), Charlie Bliss (Maine South), Dave Fink (Tolono Unity), Carl Williams Sr. (Simeon) et Sherman Sampson (Hubbard).

Les lauréats retraités sont John Ivlow (Bolingbrook) et Cal Cummings (Rockford Boylan).

Les participants décédés incluent Charles Saieva (Chicago Forman) et Jan Jamison (Rockford Guilford).

Le prix Ray Eliot sera décerné à Pat Ryan (Université de l’Illinois).

“La liste des entraîneurs actifs, retraités, de carrière et assistants ainsi que deux intronisés à titre posthume comprennent[s] des personnes vraiment formidables », a déclaré le communiqué de l’IHSFCA. “Ils ont été sélectionnés pour leurs contributions à la profession et leur impact sur les écoles et les communautés où ils ont entraîné.”

Les coachs seront mis à l’honneur lors d’un déjeuner le samedi 1er avril 2023, à l’I Hotel and Conference Center de Champaign. L’entraîneur de football de l’Université de l’Illinois, Bret Bielema, sera un conférencier. Les billets, au coût de 40 $, sont disponibles sur ihsfca.com.

Les nominations pour le futur Temple de la renommée de l’IHSFCA peuvent également être faites via le site Web.