Amateurs de bacon, prenez note. IHOP a une nouvelle façon de répondre à vos envies, et c’est plus qu’un côté de nouveau bacon plus épais.

IHOP présente un nouveau menu «Bacon Obsession» mardi avec un bacon steakhouse premium avec un glaçage à l’érable et des éléments de menu limités comme Steakhouse Premium Bacon Burger, crêpes au bacon confites et un lait frappé au bacon à l’érable, la société a partagé exclusivement avec USA TODAY.

Le bacon est déjà l’une des protéines de petit-déjeuner les plus populaires de la chaîne et plus de 50% des clients ont du bacon avec leurs commandes, a déclaré le président de l’IHOP, Jay Johns, dans une interview, notant que le nouveau bacon est cinq fois plus épais que le bacon ordinaire de l’entreprise.

«Les gens aiment le bacon et je pense qu’ils vont encore plus aimer ce bacon croustillant plus gros, plus épais et plus juteux», a déclaré Johns.

Avec le bacon, le menu spécial est disponible jusqu’au 13 juin et comprend également le combo Steakhouse Premium Bacon «BreakFEAST» (10,99 $), Steakhouse BLT (10 $), Oreo ‘N Bacon Waffle Sundae (4,99 $) et le Bacon Lovers Combo (5 $) à 6 $), disponible uniquement en semaine. Les prix varient selon l’emplacement.

«Nous aimons prendre des saveurs irrésistibles et familières et inverser leurs attentes et amener les invités à essayer quelque chose d’un peu différent», a déclaré Johns. «Un milkshake au bacon peut sembler un peu étrange, mais je parie qu’à un moment donné, un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée semblait étrange à quelqu’un jusqu’à ce qu’il l’essaie.

Johns a déclaré que IHOP est la première chaîne nationale de restaurants familiaux à servir un bacon de première qualité que l’on trouve généralement dans les restaurants raffinés. Le bacon et le menu spécial font partie des efforts de la chaîne pour attirer plus de consommateurs pour le déjeuner et le dîner.

Tous les articles sont disponibles pour les repas et les plats à emporter, à l’exception du sundae gaufré Oreo ‘N Bacon, qui, selon Johns, est recommandé de manger dans les restaurants car il pourrait ne pas bien voyager.

IHOP n’est pas le premier restaurant à servir un shake ou un dessert au bacon.

En 2012, Jack in the Box avait un Bacon Shake limité, et un an plus tôt, Denny’s avait un Maple Bacon Sundae dans le cadre de son festival Baconalia.

Crêpes gratuites en avril

Pour le mois d’avril, IHOP organise sa promotion de la Journée nationale des crêpes, qui est passée d’un événement d’une journée à une promotion d’un mois au milieu de la pandémie COVID-19.

Ceux qui ont rejoint le club de messagerie MyHOP avant le 31 mars ont reçu des coupons pour des crêpes au babeurre à pile courte, mais il y a toujours une offre pour ceux qui ne se sont pas inscrits.

Jusqu’au 30 avril et avec un achat minimum de 10 $, obtenez un short stack gratuit avec un coupon sur IHOP.com, qui est le code NPDIOU pour les commandes sur le site Web et l’application mobile. En savoir plus sur www.ihop.com/national-pancake-day.

Les prix varient selon l’emplacement, mais un short stack coûte en moyenne 6,45 $.

