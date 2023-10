IHG « évolue » et change la démo des voyageurs

InterContinental Hotels & Resorts a annoncé lundi une évolution de sa marque qui repositionne le portefeuille de plus de 470 propriétés en tant que marque de style de vie, chaque hôtel proposant « un concept sur mesure axé sur l’expérience » qui s’adresse aux voyageurs haut de gamme, y compris les voyageurs d’affaires, selon IHG. Tom Rowntree, vice-président des marques mondiales de luxe et de style de vie.

Au sein d’InterContinental Hotels Group, IHG Hotels & Resorts « développe un nouveau style de service et un programme qui répond aux besoins du consommateur de luxe moderne », a déclaré Rowntree à BTN. En plus de se concentrer sur le style de vie, la marque intégrera la célébration des « moments » des invités et introduit le concept « d’expertise interne » à travers un nouveau service de conciergerie qui étend la fonction à une expérience plus interactive comprenant des bibliothèques dans le hall, des écrans et un chat mobile. réseau de conciergerie basé sur les offres de conciergerie traditionnelles en exploitant les connaissances locales du personnel hôtelier interne.

« Nous… libérons les connaissances que nous avons dans notre hôtel et offrons à nos experts la possibilité de s’épanouir et de partager leur propre expertise et leurs connaissances avec les clients », a déclaré Rowntree. Il a donné comme exemple le chef du restaurant sur place qui propose sa propre vision « d’initié » de la scène des restaurants locaux.

Rowntree a reconnu que la marque InterContinental cible carrément les voyageurs d’affaires haut de gamme, avec des besoins tels que le divertissement des clients et un soutien logistique complexe, parfois dans des destinations inconnues. En tant que tel, a-t-il déclaré, le service de conciergerie aide à identifier les meilleurs restaurants locaux et d’autres expériences enrichissantes, mais peut également répondre à des besoins plus traditionnels comme la réservation du transport à l’aéroport ou des informations clés sur la destination comme le temps de transit entre les réunions.

Au-delà des heures de travail, la galerie de conciergerie ou les initiés basés sur le chat aident également les entreprises à gérer leurs loisirs. « J’ai une heure de libre ; je veux vraiment sortir et profiter [the location]. Que puis-je faire? Où puis-je aller? C’est un autre élément du rôle de concierge », a déclaré Rowntree.

L’évolution démographique stimule l’innovation

La transformation de la marque IHG repose sur le concept selon lequel les consommateurs de luxe modernes et les voyageurs d’affaires haut de gamme ont évolué.

« Le client évolue. … D’ici 2025, 65 pour cent des consommateurs de luxe seront les Millennials et la génération Z », a déclaré Rowntree, une génération habituée aux achats sur mesure, aux recommandations et aux expériences personnalisées. C’est également une génération qui cherche à capitaliser sur les voyages d’affaires pour intégrer des expériences personnellement enrichissantes.

En tant que tel, les nouveaux services d’IHG mettent l’accent sur les événements personnels avec le programme Incredible Occasions, spécialisé dans les équipements de célébration pour les clients.

Le prochain partenariat d’IHG avec l’application de bien-être en voyage Timeshifter, disponible plus tard cette année, se profile également à l’horizon. Les invités seront invités à télécharger l’application avec « un code d’accès qui leur donne un accès gratuit à cette visite lorsqu’ils se rendent à cet endroit », a déclaré Rowntree. Le partenariat sera d’abord disponible dans les « villes principales d’entrée », puis dans tous les établissements IHG, selon Rowntree.

L’évolution démographique des voyageurs et les recherches internes d’IHG ont coïncidé avec les projets de l’entreprise visant à faire évoluer ses services de luxe et de style de vie, IHG s’étant récemment associé aux guides de voyage Forbes pour obtenir « un aperçu du client et de ses attentes », en particulier sur les « services de conciergerie », a déclaré Rowntree, soulignant des aspects spécifiques. des domaines dans lesquels le groupe de style de vie de luxe prévoit d’évoluer pour répondre aux besoins changeants des voyageurs.

Le portefeuille de produits de luxe d’IHG comprend six marques, une catégorie représentant 21 % du portefeuille de la société, qui a « doublé au cours des cinq dernières années », a ajouté Rowntree.

IHG n’est pas le premier à identifier ces tendances et à actualiser ses marques et sa structure en conséquence. Accor a scindé son portefeuille de produits de luxe et de style de vie en une seule division l’année dernière, passant d’un modèle « généraliste » à un modèle « multi-spécialiste ». Le géant français de l’hôtellerie a doté la division d’une nouvelle équipe de direction en janvier, axée sur la culture et l’hospitalité locales. Hyatt Hotels Corp. s’est également concentré sur son portefeuille de luxe et de style de vie, avec l’acquisition de Dream Hotel Group et d’autres initiatives.

Le portefeuille d’IHG comprend plus de 479 établissements dans 70 pays.

— Elizabeth West a contribué à ce rapport.