iHeartMedia et FOX Entertainment annoncent les nominés pour les iHeartRadio Music Awards 2024

Doja Cat, Dua Lipa, Luke Combs, Metro Boomin avec The Weeknd et 21 Savage, Miley Cyrus, Morgan Wallen, Olivia Rodrigo, Rema et Selena Gomez, SZA et Taylor Swift nominés pour la chanson de l’année aux iHeartRadio Music Awards 2024

Taylor Swift, Jelly Roll, 21 Savage, SZA et Olivia Rodrigo sont en tête avec le plus grand nombre de nominations

La cérémonie annuelle de remise des prix sera diffusée en direct du Dolby Theatre de Los Angeles, le lundi 1er avril sur FOX

NEW YORK, le 18 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–iHeartMedia et FOX Entertainment ont annoncé aujourd’hui les nominés pour les iHeartRadio Music Awards 2024, diffusés en direct depuis le Dolby Theatre de Los Angeles, le lundi 1er avril (20 h 00 à 22 h 00 HE en direct / PT en différé) sur FOX. . L’événement sera également diffusé sur les stations iHeartRadio dans tout le pays et sur l’application iHeartRadio.

Le 12ème Les iHeartRadio Music Awards annuels célébreront les artistes et les chansons les plus joués sur les stations iHeartRadio et l’application iHeartRadio tout au long de l’année 2023, tout en offrant également un aperçu des succès à venir de 2024. L’émission comprendra des remises de prix dans plusieurs catégories, des performances en direct des plus grands artistes en musique, invités surprises et collaborations et présentera les histoires du chemin des artistes gagnants vers le numéro 1. Depuis la création des iHeartRadio Music Awards en 2013, le spectacle a inclus des performances live et des apparitions d’artistes superstars, tels que Alicia Keys, Ariana Grande, Blake Shelton, Big Sean, Bon Jovi, Bruno Mars, Camila Cabello, Chris Martin, Ed Sheeran. , Elton John, Garth Brooks, Halsey, Jennifer Lopez, John Legend, Justin Bieber, Kacey Musgraves, Katy Perry, Kelly Clarkson, Madonna, Maroon 5, Pharrell, P!NK, Pitbull, Rihanna, Sam Smith, Taylor Swift, The Weeknd , et plein d’autres.

“Les iHeartRadio Music Awards sont une soirée au cours de laquelle nous célébrons les plus grands artistes et chansons que les fans ont aimé écouter à la radio tout au long de l’année”, a déclaré John Sykes, président des entreprises de divertissement pour iHeartMedia. “Nous partagerons également les histoires des artistes eux-mêmes sur leur parcours acharné vers le sommet des charts.”

Les artistes ayant reçu plusieurs nominations incluent 21 Savage, Beyoncé, Billie Eilish, Blink-182, Carin León, David Kushner, Doechii, Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Fall Out Boy, Foo Fighters, Grupo Frontera, Ice Spice, Jelly Roll, Jung Kook, Karol G, Lil Durk, Luke Combs, Megan Moroney, Metro Boomin, Miley Cyrus, Morgan Wallen, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Paramore, Peso Pluma, Rema, Selena Gomez, Shakira, SZA, Taylor Swift, The Weeknd, Tyla, Usher et Yng Lvcas. Tous les nominés sont répertoriés ci-dessous. Pour une liste complète des catégories, visitez iHeartRadio.com/awards.

“Nos iHeartRadio Music Awards sont spéciaux car ils reflètent véritablement ce que les auditeurs aiment”, a déclaré Tom Poleman, directeur de la programmation d’iHeartMedia. “Nous sommes ravis de partager le parcours sur la façon dont ils sont devenus les plus grandes chansons et de célébrer ensemble ces artistes incroyables avec les fans de musique de tout le pays, EN DIRECT depuis Los Angeles.”

En plus de rendre hommage à la musique et aux artistes, les iHeartRadio Music Awards 2024 célébreront à nouveau les fans, donnant aux auditeurs d’iHeartRadio l’opportunité de désigner les gagnants dans plusieurs catégories nouvelles et établies. Le vote des fans déterminera les meilleures paroles, le meilleur clip vidéo, la meilleure armée de fans, le prix de la star sociale, le photographe de tournée préféré, le TikTok Bop de l’année, le favori à l’écran, le style de tournée préféré et le premier album préféré.

Le vote social commence aujourd’hui, le 18 janvier, et se terminera le 25 mars à 23 h 59 (heure du Pacifique) pour toutes les catégories. Les fans peuvent voter en visitant iHeartRadio.com/awards.

Parmi les nombreux lauréats des prix 2023 figuraient Taylor Swift pour la chanson de l’année ; Harry Styles pour l’artiste de l’année ; et Imagine Dragons pour le meilleur duo/groupe de l’année. Les iHeartRadio Music Awards 2023 ont également honoré P!NK avec le iHeartRadio Icon Award 2023 et Taylor Swift avec le iHeartRadio Innovator Award 2023.

Les prix de cette année comporteront une fois de plus un large éventail de catégories : y compris les nouvelles catégories Artiste pop de l’année, Chanson pop de l’année, Artiste K-pop de l’année, Chanson K-pop de l’année et Meilleur nouvel artiste (K-pop). Les finalistes (par ordre alphabétique) sont :

Chanson de l’année :

“Calmez-vous” – Rema et Selena Gomez

“Creepin'” – Metro Boomin avec The Weeknd et 21 Savage

“Été cruel” – Taylor Swift

“Danse la nuit” – Dua Lipa

“Voiture rapide” – Luke Combs

“Fleurs” – Miley Cyrus

“Tuer Bill” – SZA

“La nuit dernière” – Morgan Wallen

“Peignez la ville en rouge” – Doja Cat

“Vampire” – Olivia Rodrigo

(Nouveau pour 2024) Chanson pop de l’année :

“Calmez-vous” – Rema et Selena Gomez

“Été cruel” – Taylor Swift

“Fleurs” – Miley Cyrus

“Tuer Bill” – SZA

“Vampire” – Olivia Rodrigo

(Nouveau pour 2024) Artiste pop de l’année :

Chat Doja

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Artiste de l’année:

Canard

Rouleau de gelée

Luc Combs

Miley Cyrus

Morgane Wallen

Olivia Rodrigo

Shakira

SZA

Taylor Swift

Huissier

Duo/Groupe de l’année :

(G)I-DLE

Clignotement-182

Dan + Shay

Garçon radio-actif

Foo Fighters

Jonas Frères

Maneskin

Une république

Paramore

Parmalee

Meilleure collaboration :

“Toute ma vie” – Lil Durk avec J. Cole

“Barbie World (avec Aqua)” – Nicki Minaj et Ice Spice

“Le garçon est un menteur Pt.2” – PinkPantheress et Ice Spice

“Calmez-vous” – Rema et Selena Gomez

“Creepin'” – Metro Boomin avec The Weeknd et 21 Savage

“Bon bien” – Usher, Summer Walker et 21 Savage

“Rich Flex” – Drake et 21 Savage

“Dieu merci” – Kane Brown et Katelyn Brown

“Demain 2” – GloRilla avec Cardi B

“TQG” – Karol G et Shakira

Meilleur nouvel artiste (pop) :

David Kushner

Doechii

Rouleau de gelée

Réma

Stéphane Sánchez

Chanson country de l’année :

“Voiture rapide” – Luke Combs

“Un cœur comme un camion” – Lainey Wilson

“La nuit dernière” – Morgan Wallen

“Le rock et l’enclume” – Bailey Zimmerman

“Dieu merci” – Kane Brown et Katelyn Brown

Artiste country de l’année :

Jason Aldéan

Rouleau de gelée

Lainey Wilson

Luc Combs

Morgane Wallen

Meilleur nouvel artiste (country) :

Corey Kent

Jackson Doyen

Rouleau de gelée

Megan Moroney

Nate Smith

Chanson hip-hop de l’année :

“Toute ma vie” – Lil Durk avec J. Cole

“Fukumean” – Gunna

“Je veux juste rocker” – Lil Uzi Vert

“Rich Flex” – Drake et 21 Savage

“Demain 2” – GloRilla avec Cardi B

Artiste hip-hop de l’année :

21 sauvage

Canard

Avenir

Gunna

Lil Durk

Meilleur nouvel artiste (Hip-Hop) :

Doechii

Épice glacée

Lola Brooke

Rouge sexy

Jeune Nue

Chanson R&B de l’année :

“Creepin'” – Metro Boomin avec The Weeknd et 21 Savage

“CUFF IT” – Beyoncé

“Bon bien” – Usher, Summer Walker et 21 Savage

“Sur ma maman” – Victoria Monét

“Répéter” – SZA

Artiste R&B de l’année :

Beyoncé

Brent Faiyaz

Chris Brown

SZA

Huissier

Meilleur artiste de musique africaine :

Garçon Burna

Réma

Thèmes

Tyla

Wizkid

Meilleur nouvel artiste (R&B) :

Coco Jones

vendredi

Kenya Vaun

Octobre Londres

Victoria Monét

Chanson alternative de l’année :

Artiste alternatif de l’année :

Clignotement-182

Garçon radio-actif

Foo Fighters

Jour vert

Paramore

Meilleur nouvel artiste (Alt et Rock) :

Mauvais présages

ROBUSTE

Rouleau de gelée

Amourjoy

Noé Kahan

Chanson rock de l’année :

Artiste rock de l’année :

Perturbé

Foo Fighters

Rouleau de gelée

Métallique

Brillant

Chanson de danse de l’année :

“10:35” – Tiësto avec Tate McRae

“Bébé, ne me fais pas de mal” – David Guetta, Anne-Marie et Coi Leray

“Padam Padam” – Kylie Minogue

“Vous louant” – Rita Ora ft. Fatboy Slim

“Étrangers” – Kenya Grace

Artiste de danse de l’année :

Anabel Englund

David Guetta

Illénium

Kylie Minogue

Tiësto

Pop latine/Chanson urbaine de l’année :

“La Bachata” -Manuel Turizo

“La Bebe (remix)” – Yng Lvcas et Peso Pluma

“Lala” – Tours Myke

“Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Shakira et Bizarrap

“TQG” – Karol G et Shakira

Artiste pop latino/urbain de l’année :

Mauvais lapin

Féide

Karol G.

Manuel Turizo

Shakira

Meilleur nouvel artiste (pop latino/urbain) :

Mauvais Gyal

GRAND VENT

Mora

Yng Lvcas

Jeune Miko

Chanson régionale mexicaine de l’année :

“Bebe Dame” – Fuerza Regida et Grupo Frontera

“Ella Baila Sola” – Eslabon Armado et Peso Pluma

“Indispensable” – Carin León

“Qué Onda Perdida” – Grupo Firme ft. Gerardo Coronel

“Qué Vuelvas”- Carin León et Grupo Frontera

Artiste régional mexicain de l’année :

Calibre 50

Carin Léon

El Fantasma

Groupe Frontera

Peso Pluma

Meilleur nouvel artiste (régional mexicain):

Gabito Ballesteros

Gérard Coronel

Groupe Frontera

Junior H

Peso Pluma

(Nouveau pour 2024) Artiste K-pop de l’année :

(G)I-DLE

Jung Kook

Rêve NCT

Dix-sept

Enfants errants

(Nouveau pour 2024) Chanson K-pop de l’année :

“Rebondissant (K-Hot Chilli Peppers)” – ATEEZ

“Cupidon (version jumelle)” – CINQUANTE CINQUANTE

“Classe S” – Enfants errants

“Seven” Jung Kook ft. Latto

“Super timide” – NewJeans

(Nouveau pour 2024) Meilleur nouvel artiste (K-pop) :

GARÇON D’À CÔTÉ

NouveauJeans

RIIZE

xikers

ZÉROBASEONE

Producteur de l’année :

Carter Lang

Dan Nigro

Jack Antonoff

Harpon pour enfants

Rob Bisel

Auteur-compositeur de l’année :

Aldés

Ashley Gorley

J Kash

Jack Antonoff

Michael Ross Pollack

Meilleures paroles : *Catégorie socialement votée

“Dial Drunk” – Noah Kahan

“Fleurs” – Miley Cyrus

“Gourmand” – Tate McRae

“Houdini” – Dua Lipa

“Est-ce fini maintenant ? (Version de Taylor)” – Taylor Swift

“La nuit dernière” – Morgan Wallen

“Je m’aime” – Jack Harlow

“Non-sens” – Sabrina Carpenter

“Peignez la ville en rouge” – Doja Cat

“vampire” – Olivia Rodrigo

“Eau” – Tyla

“Pourquoi étais-je fait ?” – Billie Eilish

Meilleur clip vidéo : *Catégorie socialement votée

“3D” – Jung Kook avec Jack Harlow

“Danse la nuit” – Dua Lipa

“FLEUR” – JISOO

“Fleurs” – Miley Cyrus

“Je vais bien (bleu)” – Bebe Rexha et David Guetta

“Tuer Bill” – SZA

“La Bebe (Remix)” – Yng Lvcas et Peso Pluma

“Peignez la ville en rouge” – Doja Cat

“Seven” – Jung Kook ft. Latto

“TQG” – Karol G et Shakira

“vampire” – Olivia Rodrigo

“Pourquoi étais-je fait ?” – Billie Eilish

Meilleure armée de fans : *Catégorie socialement votée

Agnation

UN PETIT

Barbz

Beyruche

Armée BTS

Harrys

Livies

Louies

Niallers

Les précipitants

Sélénateurs

Swifties

Prix ​​de l’étoile sociale : *Catégorie socialement votée

Alex Warren

David Kushner

Patron de Flyana

Gracie Abrams

Jessie Murph

Megan Moroney

Nathalie Jeanne

Noé Kahan

Photographe de tournée préféré : *Catégorie socialement votée

Alfredo Flores – Sabrina Carpenter

Anna Lee – Jeu froid

Carianne plus âgée – Charlie Puth

Catherine Powell – Kelsea Ballerini

Cynthia Parkhurst – Jonas Brothers

David Lehr – Morgan Wallen

Joshua Halling-Louis Tomlinson

Mason Poole – Beyoncé

Matty Vogel – Monsieur Femmes

Ravie B – Adèle

Ryan Fleming – 5 secondes d’été

Sanjay Parikh – Shinedown

TikTok Bop de l’année : *Catégorie socialement votée