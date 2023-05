iHealthScreen reçoit la FDA 510(k) pour son système de dépistage oculaire compatible avec l’IA

iHealthScreen, fabricant de logiciels compatibles avec l’IA pour l’imagerie rétinienne, a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son système de dépistage oculaire iPredict qui exploite l’IA pour aider les prestataires à déterminer si un patient de plus de 50 ans souffre de dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Le système iPredict détecte la DMLA en utilisant l’IA pour analyser des images haute résolution des yeux d’un patient prises avec une caméra de fond d’œil couleur. Le test peut être effectué en cinq minutes et les résultats sont disponibles en 60 secondes.

La société est actuellement en train de lever des fonds pour un tour de pré-série A de 5 millions de dollars.

« Il s’agit d’une étape majeure pour iHealthScreen. Les outils de diagnostic des maladies oculaires iPredictTM peuvent aider à prévenir la cécité chez des millions de personnes et à faire économiser aux assureurs d’innombrables millions de dollars en coûts de soins de santé évitables », a déclaré le Dr Alauddin Bhuiyan, fondateur et PDG d’iHealthScreen dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En 2019, 19,8 millions de personnes aux États-Unis vivaient avec une forme de dégénérescence maculaire liée à l’âge, soit une augmentation de plus de 2,75 fois les estimations précédentes, selon une étude en JAMA Ophtalmologie.

En 2021, iHealthScreen a reçu Certification CE pour son système iPredict pour le diagnostic précoce de la rétinopathie diabétique, du glaucome et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Un an plus tard, la société basée aux États-Unis a annoncé qu’elle avait gagné approbation de la Therapeutic Goods Administration d’Australian Health.

Une autre entreprise utilisant l’IA pour détecter la DMLA est Optain, lancé plus tôt ce mois-ci par Aegis Ventures et Northwell Holdings, la branche d’investissement du système de santé basé à New York. Optain utilise l’imagerie rétinienne basée sur l’IA pour détecter les premiers signes de la maladie en utilisant la technologie de la société australienne Eyetelligence. Les partenaires ont fourni à Optain un investissement initial de 12 millions de dollars.