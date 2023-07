Igor Stimac retrouve Luka Modric du Real Madrid pendant ses vacances

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale indienne de football, Igor Stimac, a rendu visite à son ancien joueur et Luka Modric du Real Madrid pendant ses vacances.

L’ancien international croate s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager le moment qu’il a pu partager avec son ancien joueur et ses fils.

« Un ami et mon ex joueur, l’un des plus grands de tous les temps, le seul et unique

@lukamodric10. Mes fils Ivan et Niko ont enfin rencontré leur idole, leur rêve est devenu réalité », a posté Stimac sur Twitter.

Bonheur, joie et larmes en une seule rencontre ❤️Un ami et mon ex joueur, l’un des plus grands de tous les temps, le seul et unique @lukamodric10 🇭🇷 💪🏻🙏🏼 Mes fils Ivan et Niko ont enfin rencontré leur idole, leur rêve est devenu réalité !! Un jour notre 🇮🇳 équipe nationale atteindra ce niveau 💪🏼 pic.twitter.com/kzIVxH68Vq — Igor Stimac (@stimac_igor) 11 juillet 2023

Il a ajouté : « J’espère que notre équipe nationale atteindra ce niveau. »

Stimac a été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale indienne en 2019 sous la recommandation du comité technique de la Fédération indienne de football (AIFF).

Stimac a pris la relève en tant que sélectionneur de la Croatie en juillet 2012, après le départ de l’ancien coéquipier Bilic, et a entraîné le capitaine croate Luka Modric pendant son mandat. Les résultats de la Croatie sous Stimac étaient loin d’être satisfaisants et le pays n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Stimac a démissionné après la défaite 2-0 de la Croatie contre l’Écosse lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde.

Mais, après avoir été informé de la nomination de Stimac dans l’équipe indienne, Modric s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer son soutien à son ancien manager.

Le vainqueur du Ballon d’Or, qui a guidé la Croatie jusqu’à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, a soutenu Stimac pour amener le football indien vers de plus hauts sommets.

« Bonjour, entraîneur. Félicitations à la Fédération indienne de football pour votre nomination. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle aventure. J’espère que vous réaliserez de grandes choses avec l’équipe nationale indienne. Je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau voyage », a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid dans une vidéo publiée par Stimac sur son compte Instagram.

Et cela semblait avoir fonctionné comme sous Stimac, l’équipe indienne a remporté à la fois la Coupe Intercontinentale et le Championnat SAFF et semble être sur la bonne voie alors que les Championnats d’Asie 2024 approchent.