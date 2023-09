Igor Stimac répond à la controverse des astrologues : « Cible ou combattant honnête pour l’amélioration du football indien ?

L’entraîneur de l’équipe indienne de football masculin, Igor Stimac, a déclaré sur les réseaux sociaux que son rêve de faire de l’Inde une nation de football était vivant après qu’un rapport ait affirmé qu’il avait choisi l’équipe nationale pour le match crucial de la Coupe d’Asie contre l’Afghanistan en juin 2022 sur les conseils d’un astrologue de Delhi-NCR.

« Cible ou combattant honnête pour l’amélioration du football indien ? Le moment est venu de mettre toutes les cartes sur la table et de voir à quel point et qui se soucie vraiment du football dans ce pays. Réfléchissez-y avant de porter votre jugement et merci encore pour votre soutien », a posté Stimac sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Mon rêve de faire de l’Inde une nation de football est toujours vivant », a-t-il ajouté.

Mon rêve de faire de l’Inde une nation de football est toujours vivant. — Igor Štimac (@stimac_igor) 12 septembre 2023

A LIRE AUSSI| L’entraîneur-chef de l’équipe indienne, Igor Stimac, a demandé conseil à un astrologue pour choisir le onze de départ avant les éliminatoires de la Coupe d’Asie : rapport

Il est intéressant de noter qu’il est également dit que l’astrologue a été initié à Igor Stimac par la Fédération indienne de football (AIFF).

Selon le rapport d’Indian Express, Kushal Das, alors secrétaire général de l’AIFF, a admis avoir présenté les deux hommes en mai 2022.

« Stimac avait envoyé une liste avec les noms des 11 probables pour le match, qui était un incontournable pour rester en lice pour le championnat. Le match devait avoir lieu le 11 juin et la liste a été partagée le 9 juin.

« L’astrologue a répondu au nom de chaque joueur avec des remarques telles que « Bien », « peut très bien faire. Il faut éviter un excès de confiance », « une journée en dessous de la moyenne », « une très bonne journée pour lui mais pourrait devenir trop agressive » et « pas recommandé pour la journée », dit-il.

L’Inde a disputé quatre matches en mai et juin 2022. C’étaient contre la Jordanie, le Cambodge, l’Afghanistan et Hong Kong.

Le rapport indique en outre que Stimac partageait la liste des joueurs avec l’astrologue avant chaque match. Il a également partagé des mises à jour sur les blessures et des stratégies de substitution.

A LIRE AUSSI | « Ce n’est pas juste pour les joueurs » : Gouramangi Singh et Steven Dias soulignent les pièges du rapport de consultation en astrologie d’Igor Stimac

Les anciens joueurs indiens Gouramangi Singh et Steven Dias ont donné leur avis sur le sujet controversé.

« Plus que la sélection des joueurs, le plus gros problème est l’intégrité. Si l’astrologue a reçu des listes d’équipes, des stratégies et d’autres détails confidentiels, cela soulève des problèmes de propriété », a déclaré Gouramangi.

« En tant qu’entraîneur, je ne pourrais jamais sélectionner une équipe sur la base de conseils astrologiques. Je pense que ce n’est pas juste pour les joueurs. De plus, partager le XI probable et la stratégie d’équipe avec quelqu’un en dehors de la configuration est absolument faux. Vous ne savez pas comment ces informations peuvent être utilisées contre vous », a déclaré Dias.

(Avec les contributions des agences)