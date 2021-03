Sur un sommet après un impressionnant match nul 1-1 contre un Oman imaginé, l’Inde est opposée aux redoutables Émirats arabes unis lors de leur deuxième match amical de football ici lundi, l’entraîneur-chef Igor Stimac étant de nouveau prêt à expérimenter avec un nouveau groupe de recrues. Dix joueurs ont fait leurs débuts contre Oman jeudi alors que l’Inde effectuait un beau retour en seconde période pour tenir le côté du Golfe qui est 23 places au-dessus d’eux dans les charts de la FIFA.

Oman a complètement dominé la première mi-temps, les Indiens n’étant pas en mesure de tenir le ballon pendant un certain temps. Les visiteurs étaient plutôt occupés à défendre dans leur propre moitié de terrain lors de leur première sortie internationale en plus d’un an. Les EAU sont classés huitième en Asie et 74e au total, tandis que l’Inde est 104e. Les Émirats arabes unis avaient remporté trois matches sur les quatre disputés entre les deux équipes au cours de la dernière décennie, tandis qu’un match se terminait par un match nul.

Mais l’Inde s’inspirera de leur match contre les Émirats arabes unis lors de la phase de groupes de la Coupe d’Asie 2019 où ils avaient créé de nombreuses occasions de marquer même s’ils avaient perdu 0-2. L’Inde a payé cher la mauvaise finition de ce match, tandis que la chance ne les a pas non plus favorisés car deux tirs ont frappé le cadre. «Les EAU sont encore plus difficiles qu’Oman, donc j’excepte un match très difficile demain. Ils (EAU) sont techniquement meilleurs, jouent au football plus vite et ils nous exerceront beaucoup de pression », a déclaré Stimac.

«Mais c’est quelque chose que nous voulons affronter et c’est pourquoi nous jouons contre eux en amical international. Je ne m’attends pas à ce que mes joueurs contrôlent le jeu, mais nous devons trouver un moyen de rivaliser avec eux. Un adversaire plus coriace qu’Oman de son propre aveu, mais cela n’empêchera pas Stimac d’attirer de nouveaux joueurs de son équipe de 27 joueurs dans le match contre les Émirats arabes unis. Il a déclaré que même le défenseur senior Sandesh Jhingan ne commencerait pas alors que le gardien de but Gurpreet Singh Sandhu devrait jouer à la place d’Amrinder Singh et le capitaine de l’équipe. «Nous allons voir tous ceux qui n’ont pas joué lors du premier match du match contre les Emirats Arabes Unis. Ce sont des matchs amicaux que je vais utiliser pour trouver les meilleurs (joueurs) pour les matchs à venir (éliminatoires de la Coupe du monde) », a déclaré l’entraîneur-chef.

«Je peux vous dire que Sandesh ne sera pas impliqué contre les EAU. Je devrai aussi jouer Adil Khan. Ce ne sera pas justice pour les joueurs restants s’ils ne sont pas alignés dans ces matchs amicaux. » Les EAU sont l’une des équipes les plus fortes d’Asie et ont atteint les demi-finales de la Coupe d’Asie 2019 qu’ils ont accueillie. Mais ils ont eu un peu de mal récemment. Dans les quatre matches internationaux qu’ils ont disputés après le verrouillage du COVID-19, ils ont perdu deux fois – contre l’Ouzbékistan et Bahreïn – et en ont remporté un – contre le Tadjikistan. Leur dernier match – contre l’Irak – s’était terminé par un nul sans but en janvier. Depuis lors, le match de lundi contre l’Inde sera leur premier match international. Inde (De): Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh, Subhashish Roy Chowdhury, Dheeraj Singh, Ashutosh Mehta, Akash Mishra, Pritam Kotal, Sandesh Jhingan, Chinglensana Singh, Adil Khan, Mandar Rao Dessai, Mashoor Shereef, Rowllin Borges, Lalson Borges Singh, Raynier Fernandes, Anirudh Thapa, Bipin Singh, Yasir Mohammad, Suresh Singh, Halicharan Narzary, Lallianzuala Chhangte, Ashique Kuruniyan, Manvir Singh, Ishan Pandita, Hitesh Sharma, Liston Colaco.

