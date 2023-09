Igor Stimac présente le jeu et fait le point sur l’éventuelle programmation indienne

L’Inde terminerait sa campagne de la Coupe du Roi 2023 dimanche avec un match pour la troisième place contre le Liban, à l’occasion du 700e anniversaire du stade de Chiang Mai en Thaïlande. Il s’agira de la quatrième rencontre entre les Blue Tigers n°99 mondiaux et l’équipe n°100 mondiale au cours des trois derniers mois après qu’ils se soient rencontrés deux fois en Coupe Intercontinentale et une fois dans le Championnat SAFF en Inde.

Total Inde a affronté le Liban neuf fois avec trois victoires et le même nombre de nuls et de défaites. Deux de ces victoires et un nul ont eu lieu plus tôt cette année et l’entraîneur-chef Igor Stimac a déclaré que l’Inde chercherait à jouer un match plus offensif contre la nation d’Asie occidentale que lors de son match d’ouverture contre le monde. N°70 en Irak où les Lions de Mésopotamie ont dominé la possession du ballon lors d’une mince victoire 5-4 aux tirs au but.

« Nous nous attendons à un match ouvert. Je demande simplement à mes garçons d’être créatifs sur le terrain, d’apprécier le football et de célébrer le football lorsqu’ils sortent sur le terrain », a déclaré Stimac lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’ancien joueur et entraîneur de la Croatie s’est également penché sur le référencement du tournoi. La défaite en tirs de barrage de l’Inde contre l’Irak est survenue après que le match se soit terminé 2-2 dans le temps réglementaire. L’Irak a marqué chacun de ses buts sur penalty et, même si le premier penalty était justifié, des doutes existaient quant à la décision d’accorder le deuxième penalty.

« Je n’ai pas besoin de leur faire subir le stress du résultat final (les joueurs), c’est dans les bras de Dieu et dans les bras de l’arbitre », a déclaré le médaillé de bronze de la Coupe du monde 1998. « Les deux équipes sont très agressives. Je peux voir ce que fait Alex (l’entraîneur du Liban Aleksandar Ilic). J’y étais il y a quatre ans lorsque j’ai commencé mon travail en Inde. De nombreuses personnes ne pouvaient pas percevoir à ce moment-là ce qui se passait. Mais c’est un processus. Ce qu’Alex fait avec le Liban, c’est ce que nous avons fait il y a quatre ans et dans le football, il faut du temps pour que les entraîneurs démontrent leur philosophie et fassent comprendre aux joueurs vers quel type de football ils doivent s’adapter et comment l’exécuter sur le terrain. J’espère juste que ce sera un match très compétitif de chaque côté et que les joueurs des deux côtés en profiteront.

Ilic, quant à lui, a salué les progrès réalisés par l’équipe senior indienne sous la direction de Stimac et a ajouté qu’il y aura une pression sur le Liban pour obtenir un résultat positif dans le tournoi.

« Le groupe indien est très fort. Si vous comparez avec le précédent, il s’agit d’un groupe très différent. Qu’ils ont eu un match fantastique contre l’Irak. Il y aura de la pression sur nous, mais nous essaierons d’obtenir un résultat positif du jeu », a-t-il déclaré.

Réfléchissant à la performance de l’Inde lors du dernier match où les Blue Tigers ont failli remporter leur première victoire contre l’Irak, Stimac a félicité ses joueurs et a ajouté que son équipe « méritait » davantage du match.

« Je suis très fier de l’efficacité de mon garçon. L’Irak occupe une place bien plus importante. Mais nous avons livré un superbe combat et avons pris l’avantage à deux reprises. Tout au long du match, vous pouvez voir que l’Irak avait plus de qualité, mais nous méritions plus du match », a déclaré l’ancien joueur de West Ham United et de Derby County.

Nos garçons ont tout laissé sur ce terrain ce soir et je suis extrêmement content d’eux ! Quelqu’un a décidé de leur empêcher de gagner ce soir, mais le moment viendra plus tôt que beaucoup ne s’attendent à ce que même les arbitres ne puissent pas empêcher mes garçons de gagner de tels jeux ! pic.twitter.com/FALMxSjkrD – Igor Stimac (@stimac_igor) 7 septembre 2023

Lallianzuala Chhangte, l’un des meilleurs joueurs indiens, a raté le match contre l’Irak à cause de la fièvre et un appel à son sujet s’exprimant contre le Liban pourrait être rapproché du match par Stimac, tandis qu’Ashique Kuruniyan et Rahim Ali sont sûrs d’être sur le coup. banc en raison d’accidents.

« Chhangte est là mais il a eu de la fièvre ces trois ou quatre derniers jours et je ne suis pas sûr qu’il puisse commencer le match. Nous verrons comment il se sent pour le moment. La fièvre enlève beaucoup de puissance au corps. Je lui ferai part de ce qu’il ressent et nous déciderons collectivement », a mentionné Stimac.

«Nous avons quelques problèmes avec les blessures du premier match avec Ashique Kuruniyan et Rahim Ali. J’espère qu’ils s’amélioreront et qu’ils s’impliqueront dans le jeu, mais je ne m’attends pas à ce qu’ils débutent et je ne mettrai pas ces joueurs en danger. Ils sont essentiels à leur équipement de golf et il n’est pas nécessaire de les pousser dès la première minute. Il y aura donc probablement des ajustements.