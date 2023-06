Igor Stimac prépare l’Inde pour la Coupe d’Asie en Coupe intercontinentale

L’équipe indienne de football masculin commence son programme chargé de matches avec la Coupe Intercontinentale à Bhubaneswar.

Le championnat SAFF, à Bangalore, suivra. Puis la Kings’ Cup en Thaïlande et la Merdeka Cup en Malaisie, aux mois de septembre et d’octobre respectivement.

Le tout en préparation de la Coupe d’Asie de l’AFC en Arabie Saoudite.

Tout d’abord, l’Inde, classée 101e au dernier classement de la FIFA, ouvre sa campagne en Coupe intercontinentale contre la Mongolie (183e) après que le Liban (99e) et le Vanuatu (164e) se soient affrontés lors de l’ouverture du tournoi.

« Chaque match sera un défi pour nous. Nous avons eu assez de temps pour la préparation. Nous devons être physiquement prêts pour ces matchs et tout prendre en main. Nos joueurs sont ici pour prouver qu’ils méritent leur place dans l’équipe nationale », a déclaré l’entraîneur-chef Igor Stimac lors de la conférence de presse d’avant-tournoi.

Igor campe à Bhubaneswar depuis le 15 mai et a eu son temps « bien mérité » avec l’équipe indienne. Étant donné que l’Inde pourrait potentiellement jouer jusqu’à neuf matches au cours du mois prochain, étant donné qu’elle se qualifie également pour la finale du championnat SAFF.

« J’essaierai d’utiliser au mieux ces matchs à venir pour préparer la Coupe d’Asie. Ces matchs serviront de défi à nos joueurs pour prouver leur capacité au niveau international, même si les adversaires ne sont pas ceux que nous affronterons en Coupe d’Asie », a déclaré Stimac.

« Mais ils sont bons et compétitifs. La Mongolie est très compétitive et agressive et compte de nombreux jeunes au milieu de terrain et en attaque. Ils jouent un style de football agressif avec une pression élevée et un football contre-attaquant, donc aucun match n’est facile. Chaque match est un grand défi pour chacun de nos joueurs qui sont ici pour prouver qu’ils méritent leur place dans l’équipe nationale », a-t-il ajouté.

Même si le nombre de jeux proposés est relativement élevé, Stimac a précisé que la qualité de ces jeux importera dans le grand schéma des choses, en particulier à l’approche de la Coupe d’Asie.

« Pour clarifier, nous ne pouvons pas dire que ce tournoi est une bonne préparation pour la Coupe d’Asie. Parce que ce n’est vraiment pas le cas. Vous savez que nous n’avons pas sept joueurs de la première équipe ici pour divers problèmes de blessures. Au moins deux d’entre eux seront dans le onze de départ de la Coupe d’Asie, comme Brandon (Fernandes) et Manvir (Singh) », a déclaré Stimac.

« Alors, comment commencer à préparer la Coupe d’Asie quand ils ne sont pas avec nous ? Nous espérons donc simplement qu’ils reviendront de la meilleure façon possible avec leur force pour la prochaine saison de la Super League indienne (ISL), puis nous pourrons commencer les préparatifs pour la Coupe d’Asie à partir de septembre », a-t-il ajouté.

La légende du football Sunil Chhetri a révélé qu’il n’avait jamais joué à Bhubaneshwar pour l’équipe nationale et qu’il était impatient de revêtir le maillot indien.

« Moi et les garçons sommes très excités. C’est étrange que nous n’ayons jamais joué à Bhubaneswar ou ailleurs à Odisha auparavant dans ma carrière, donc nous sommes vraiment heureux d’être ici », a déclaré Chhetri lors de la conférence de presse précédant le tournoi.

« Tout, de notre hospitalité aux terrains d’entraînement, a été de premier ordre, et nous avons fait bon usage des trois semaines ici. Espérons que nous n’ayons pas seulement trois matchs ici, mais quatre (dont la finale) », a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef de la Mongolie, Ichiro Otsuka, a quant à lui déclaré que son équipe chercherait à tirer profit du tournoi.

« Les trois autres équipes sont mieux classées que nous. Mais nous allons nous battre et essayer d’avoir de meilleurs matchs contre eux. Nous sommes très motivés pour présenter notre football ici », a déclaré Otsuka.

« Par rapport à nous, l’équipe indienne est très forte. Plus tard cette année, nous aurons notre premier tour des Éliminatoires pour la Coupe du Monde, où nous affronterons des équipes mieux classées. Nous voulons donc nous concentrer d’abord sur la défense. Mais, bien sûr, nous avons aussi des idées pour aller de l’avant », a-t-il ajouté.