Igor Stimac lance un appel au Premier ministre Modi concernant la participation de l’équipe indienne de football aux Jeux asiatiques de Hangzhou

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin Igor Stimac a écrit une longue lettre au Premier ministre Narendra Modi, lui demandant d’autoriser l’équipe indienne à participer aux prochains Jeux asiatiques.

Stimac a pris son compte Twitter et a publié une longue note dans laquelle il a demandé lundi au Premier ministre Modi d’examiner la question, tout en taquant également le ministre des Sports Anurag Thakur.

Selon des informations, l’équipe de football indienne s’est vu refuser la participation aux Jeux asiatiques de Hangzhou en raison des critères du gouvernement d’être classée parmi les 8 meilleures équipes du continent.

L’Inde est actuellement classée 100e au classement de la FIFA, tandis que les Blue Tigers sont classés à la 18e place de la Confédération asiatique de football (AFC).

Dans son tweet, Stimac a écrit : « Un humble appel et une demande sincère à l’honorable Premier ministre Sri @narendramodi ji et à l’hon. Ministre des Sports @ianuragthakur, de bien vouloir permettre à notre équipe de football de participer aux jeux asiatiques. Nous nous battrons pour la fierté et le drapeau de notre nation ! Jaï Hind. »

Le tweet comprenait également une note expliquant comment l’équipe indienne s’était vu refuser la participation aux Jeux asiatiques. Stimac a insisté sur le fait que l’équipe U-23, un groupe de joueurs talentueux, était refusée pour des raisons qu’il jugeait « injustes ».

L’entraîneur croate a également mentionné comment la récente remarque du Premier ministre Modi à propos de Kylian Mbappe a touché le cœur des fans indiens lors de sa visite en France.

Selon la lettre du ministère des Sports envoyée à l’Association olympique indienne (IOA) et à toutes les fédérations sportives nationales (NSF), « pour les épreuves par équipe, seuls les sports qui ont atteint un classement jusqu’à la huitième place parmi les pays participants d’Asie au cours de la dernière année devrait être considéré pour une participation aux Jeux asiatiques. »

Après la décision, l’AIFF avait déclaré qu’elle ferait appel au ministère des sports pour reconsidérer son appel.

« C’est une décision prise par le gouvernement. Donc, nous devons nous y conformer. Cependant, nous ferons appel au gouvernement pour qu’il reconsidère la décision en ce qui concerne le football », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran.