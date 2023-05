L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin Igor Stimac, qui faisait partie de la célèbre équipe croate de la Coupe du monde 1998, vient de terminer son séjour de quatre ans avec les « Blue Tigers ».

L’ancien défenseur central estime qu’après quatre ans de travail acharné, il peut dire avec fierté que l’équipe joue désormais le jeu avec un état d’esprit différent.

S’adressant exclusivement à l’IANS, Stimac a évoqué une série de problèmes, comme ce qu’une fois Sunil Chhetri a dit au revoir à l’équipe nationale.

« Nous avons un grand nombre de jeunes joueurs que nous avons introduits au cours des quatre dernières années avec une expérience internationale significative », a déclaré Stimac à IANS.

« Je viens de terminer quatre ans avec les Blue Tigers. Le voyage a parfois été difficile, mais dans l’ensemble, ce fut un voyage merveilleux. La tâche que j’ai acceptée après avoir pris mes fonctions était difficile, car les grands changements dans le football demandent beaucoup de temps. Aujourd’hui, je peux dire avec fierté que nous jouons avec un état d’esprit différent. Nous avons également un grand nombre de jeunes joueurs que nous avons introduits au cours des quatre dernières années », a déclaré Stimac à IANS.

Il a ajouté: «Il y a aussi eu des moments intéressants pour moi en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale, tels que les éliminatoires de la Coupe d’Asie à Kolkata et le récent tournoi international des trois nations à Manipur, où nous avons reçu un soutien incroyable et remboursé à notre supporters en jouant un football de qualité. »

Bien que Stimac n’accepte pas l’idée que l’équipe nationale ne joue des matches amicaux internationaux qu’avec des équipes similaires ou de rang inférieur, il estime qu’il est difficile d’organiser des matchs avec des équipes de qualité.

« Je ne peux pas être d’accord avec de telles déclarations. Nous avons disputé des matches amicaux contre de nombreuses équipes nationales mieux classées comme Oman, la Biélorussie, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Kirghizistan et le Vietnam. Nous avons toujours l’intention de jouer contre de meilleures équipes, mais il est très difficile d’organiser des matchs avec eux car ils ont également l’intention de s’améliorer en jouant contre de meilleures équipes », a déclaré Stimac à IANS.

L’ancien défenseur central a également admis qu’il ne pensait pas trop à qui quitterait l’équipe nationale en premier – son capitaine Sunil Chhetri ou lui-même.

« Je dois être honnête… Je n’y pense pas beaucoup car en ce qui me concerne, je partirai avant qu’il ne dise adieu à l’équipe nationale. Mais nous avons prouvé à plusieurs reprises qu’avec un effort d’équipe, nous pouvons réussir et obtenir des résultats même lorsque notre cher capitaine n’est pas disponible.

« Nous avons battu la Thaïlande à la Kings Cup sur leur territoire sans lui et avons tenu le Qatar à l’écart lors d’un match fantastique lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Nous avons également tenu Oman 1:1 sans Sunil. Manvir, Rahim et Ishan attendent leurs chances. Vikram et Siva sont très proches de l’équipe nationale, nous ne devrions donc pas trop nous inquiéter », a déclaré Stimac à IANS.

En ce qui concerne la Coupe d’Asie en janvier 2024, l’entraîneur de l’équipe masculine de football d’Inde estime que l’objectif est de donner du fil à retordre aux adversaires et de rendre le pays fier.

« Tout ce que je demande à mes joueurs, c’est de donner le meilleur d’eux-mêmes, donc une fois le coup de sifflet final donné, ils peuvent sentir qu’ils ont tout donné », a conclu Stimac.

