Igor Stimac fait une demande sincère à tous les clubs ISL pour garder les jeux internationaux en considération

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football, Igor Stimac, a adressé une demande sincère à tous les clubs faisant partie de la Super League indienne (ISL). Stimac a demandé le soutien des clubs estimant que le football indien se trouve à un moment crucial à ce stade. Dans les mois à venir, l’équipe indienne de football sera occupée par diverses compétitions, notamment les qualifications de l’AFC U-23, les Jeux asiatiques, les qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie de l’AFC.

L’entraîneur-chef a déclaré qu’il voulait mettre les meilleurs joueurs pour les matchs, ce qui signifie que les clubs devront réfléchir à deux fois à l’état des joueurs et si la personne sera suffisamment en forme pour aller assister/participer aux matchs internationaux. . Cela pourrait être principalement dû au calendrier rigoureux auquel les clubs sont confrontés avec l’ISL, la Ligue des champions de l’AFC et la Coupe de l’AFC.

L’équipe indienne de football est devenue neuf fois championne du championnat SAFF 2023 après avoir battu le Koweït lors d’une séance de tirs au but.

Stimac pense que le fait d’avoir les meilleurs joueurs permettra à l’équipe de football indienne de montrer au reste du monde la force de l’Inde en tant que nation de football.

L’Inde semble être sur la bonne voie en ce qui concerne le développement du football. La création de l’ISL a apporté des investissements dans le sport avec la création de nombreux clubs avec des investissements élevés. Parallèlement à cela, des partenariats avec d’autres clubs du monde entier ont aidé l’équipe à améliorer le niveau de compétition, ce qui fournira au pays de bien meilleurs joueurs.

Depuis que le tirage au sort de la Coupe du monde a été rendu public, je suis extrêmement agité. Je suis obsédé par la vision d’amener l’Inde à ce stade. Je sais que c’est un long chemin à parcourir et que nous n’en sommes pas encore là, mais c’est mon vrai rêve, et je ferai tout mon possible pour m’en rapprocher. pic.twitter.com/0FRWvNbSsV— Igor Stimac (@stimac_igor) 1 août 2023

Alors que la qualification pour la Coupe du monde peut sembler un peu exagérée pour certains, Stimac est carrément obsédé par l’idée d’emmener la nation à la Coupe du monde. Des pas dans la bonne direction garantiront que le football indien sera sur le point d’entrer dans la plus grande compétition du football international, le plus tôt possible.

Stimac se penche sur la vision à long terme du football indien et a déjà pris des initiatives, en particulier lorsqu’il s’agit de football indien. Il pense que si son équipe dispose de plus de temps pour se préparer aux matches internationaux, l’Inde pourra alors faire jouer le jeu aux plus grands. en Asie.