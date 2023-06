Igor Stimac fait l’éloge de Lallianzuala Chhangte après la victoire de la Mongolie

Ce fut une victoire 2-0 sans faille de l’Inde contre la Mongolie lors de la première journée de la Coupe intercontinentale 2023 vendredi, l’entraîneur-chef Igor Stimac affirmant que son équipe avait coché la plupart des cases lors d’une soirée humide à Bhubaneswar.

« Nous sommes globalement satisfaits de notre performance. Nous avons fait tout ce que nous recherchions aujourd’hui – une cage inviolée et une victoire. Les garçons ont apprécié leur temps sur le terrain, passant le ballon, créant des occasions et marquant des buts. Je suis un peu désolé qu’il n’y ait plus eu de buts car il y avait suffisamment d’occasions pour le faire », a déclaré Stimac lors de la conférence de presse d’après-match.

« De plus, l’équipe mongole a bien défendu. Ils étaient bons dans le pressing moyen mais ne pouvaient pas nous déranger avec le pressing haut car nous avions de magnifiques milieux de terrain comme Apuia et Thapa, qui sont très confiants avec le ballon. Nous savions que nous allions ouvrir les flancs pour créer plus d’opportunités de croisement. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui, mais c’est un peu triste que nous n’ayons pas inscrit plus de buts », a-t-il ajouté.

L’Inde est maintenant sur une séquence de six victoires consécutives à domicile, une série qui remonte aux éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC à Kolkata en juin dernier. L’équipe indienne de football masculin a gardé cinq feuilles blanches, marquant 13 buts et n’en concédant qu’un, ce qui a laissé Stimac satisfait et en redemande.

L’ailier Lallianzuala Chhangte, qui a fêté jeudi ses 26 ans, a été élu joueur du match face à la Mongolie. Il a trouvé le filet à la 14e minute, ajoutant au premier match de Sahal Abdul Samad pour doubler le décompte de l’Inde en bondissant sur un ballon perdu et en le renvoyant à bout portant.

Chhangte était heureux de marquer son premier but pour l’équipe indienne de football masculin depuis la Coupe intercontinentale 2019 à Ahmedabad contre la RPD de Corée, mais a également conclu qu’il y avait encore beaucoup à faire. «Nous avons très bien commencé, mais nous avons été un peu bâclés en début de deuxième mi-temps. Cependant, nous avons continué à marquer plus de buts jusqu’à la fin des 90 minutes. Nous aurions pu faire mieux, mais la victoire de ce soir nous motive encore pour le prochain match. Nous reviendrons plus forts dans celui-là », a-t-il déclaré.

Stimac n’a pas pu contenir son enthousiasme à propos de Chhangte, le joueur de la ligue de l’ISL de la saison dernière, reproduisant sa forme solide sous les couleurs nationales. Le Croate a déclaré: « Il travaille si dur au quotidien. Vous devriez faire un film sur lui car il est une source d’inspiration pour les générations futures, qui viennent frapper à la porte de l’équipe senior. Ils devraient apprendre de lui ce qu’il faut pour être un professionnel.

«Les gens le voient le dimanche marquer pour Mumbai City, mais ils ne le voient pas le reste des six jours et demi de travail pour ce dimanche. Nous devons l’apprécier et j’espère que sa course se poursuivra », a ajouté Stimac.

Chhangte avait un nouveau partenaire sur l’aile droite aujourd’hui alors que Nikhil Poojary, qui est revenu dans l’équipe indienne après presque quatre ans, a fait équipe avec lui à l’arrière droit. Il a parlé de leur connexion et s’est contenté de la façon dont les choses se sont déroulées sur le flanc pour eux.

« Aujourd’hui, nous avons montré ce dont nous étions capables. Le plus important était que nous ayons fait ce que nous essayions de faire sur les terrains d’entraînement et ce que l’entraîneur nous a demandé de faire. Ce sera également très important pour nous lors des prochains matches », a déclaré Chhangte.

Un autre joueur qui a ravi Stimac avec une solide performance était Sahal Abdul Samad, et le Croate a admis que la décision de lui donner un départ a porté ses fruits. « Avec la façon dont nous avons analysé nos adversaires, la Mongolie, nous voulions qu’un joueur comme Sahal commence aujourd’hui car il est capable de trouver des lacunes, de tourner, de créer des occasions et de marquer des buts. Je suis tellement heureux pour lui.

Dans l’attente des prochains jeux, Stimac a déclaré: « Il y a beaucoup plus de jeux à venir ce mois-ci. C’est une bonne base pour construire, et j’espère que notre travail acharné portera ses fruits. Ce n’est pas facile de jouer dans une telle chaleur et humidité, mais nos garçons n’ont rien à redire. Je suis tellement fier d’eux et j’espère qu’ils ne se blesseront pas et qu’ils continueront à s’amuser sur le terrain. »