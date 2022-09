Igor Stimac exhorte l’équipe indienne de football masculin à jouer “en toute confiance” contre Singapour

Une équipe de football masculine indienne confiante cherchera à affronter Singapour lors de son premier match amical international de la FIFA lors du tournoi de football amical Hung Thinh au stade Thong Nhat de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam samedi.

Le match devrait débuter à 17h30 IST et sera diffusé en direct sur Eurosport India.

L’entraîneur-chef Igor Stimac semblait confiant mais prudent à la veille de la première rencontre de l’Inde avec Singapour en 10 ans. L’entraîneur croate a déclaré que bien que Singapour ait fait d’énormes progrès ces dernières années, l’Inde a la capacité de dompter ses adversaires.

« Singapour a fait de grands progrès ces dernières années. Ils ont un nouvel entraîneur, qui a fait quelques changements dans le système qui rend souvent les choses difficiles pour les adversaires. Mais je dirai à mes joueurs de jouer avec confiance contre eux et de montrer exactement ce que nous leur réservons », a déclaré Stimac.

“Singapour est assez bon, surtout dans la zone de pressing élevé. J’ai observé la façon dont ils pressent le ballon sur tout le terrain pour rendre les choses difficiles pour les rivaux. Donc, il y a un petit avantage qu’ils ont à cet égard », a ajouté l’entraîneur.

SOMMES. TU. PRÊT La #BlueTigers sont tous prêts pour leurs matchs contre & Regardez-les EN DIRECT sur @EurosportIN #BackTheBlue #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/Rj6KZyfdIq — Équipe indienne de football (@IndianFootball) 22 septembre 2022

Le joueur de 55 ans est conscient de certains des défis auxquels son équipe est confrontée. Mais en même temps, il pense que ses joueurs ont la capacité de se battre sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. “Nous ne devons pas ignorer le fait que leur condition physique est, pour le moment, meilleure que la nôtre, mais nous devons être calmes et aller sur le terrain avec un moral élevé.”

«Je pense que nous avons suffisamment de joueurs avec des capacités techniques qui peuvent trouver un moyen d’échapper à une pression aussi élevée, et avec de nombreux joueurs au milieu, ce qui rend les choses serrées et difficiles. Mais nous allons trouver des espaces sur les positions faibles et jouer selon notre plan », a déclaré Stimac.

L’équipe indienne de football masculin sera vue en action pour la première fois après sa campagne réussie lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC en juin, où elle a disputé trois matches et terminé avec un record de victoires à cent pour cent.

“Le football est un processus et nous devons être patients. C’est un processus laborieux où vous devez savoir ce que vous devez faire pour y arriver à la fin », a déclaré l’entraîneur.

Stimac a également mentionné la performance de l’équipe lors des éliminatoires de juin, qui est le résultat d’un processus continu qui a été lancé pour que les joueurs fassent leurs preuves pour l’équipe nationale.

« Nous avons commencé sur la base d’un plan à long terme et nous ne nous attendions pas à réaliser quoi que ce soit du jour au lendemain. Nous avons planifié avec soin, en sélectionnant les joueurs, en les repérant et en leur donnant la chance de prouver leur travail, puis le maillot de l’équipe nationale à porter.

“Après le processus de trois ans, nous avons la stabilité, le calme et sûrement de meilleures perspectives qu’il y a trois ans. Je suis convaincu que nous avons un avenir meilleur », a déclaré Stimac.

