Igor Stimac affronte son « vieil ami » alors que l’Inde affronte l’Irak dans la Coupe du Roi

L’entraîneur-chef de l’équipe masculine indienne de football, Igor Stimac, et son homologue irakien, Jesus Casas, se connaissent depuis plus de 30 ans. Casas, six ans junior de Stimac, était un jeune joueur de l’équipe espagnole du Cadiz CF, où Stimac a joué pendant deux saisons entre 1992 et 1994. Le jeudi 7 septembre 2023, ils seront dans des abris opposés pour la première demi-finale de la 49e Coupe du Roi 2023 au Stade du 700e Anniversaire de Chiang Mai.

Avant la conférence de presse d’avant-match de mercredi, les deux hommes se sont salués avec des visages souriants, ont partagé une étreinte serrée et ont échangé des plaisanteries en espagnol, avant de s’installer à leur place pour répondre aux questions.

« Tout d’abord, je suis très heureux d’être assis ici avec un vieil ami de mes années de joueur en Espagne », a commencé Stimac. « Et j’espère que les équipes et les entraîneurs apprécieront le match. J’espère que nous sommes Ils vont tout donner sur le terrain pour faire quelque chose de bien contre une équipe forte comme l’Irak, champion de la Coupe du Golfe arabe. Après avoir battu Oman, le Qatar et l’Arabie Saoudite, ils sont clairement l’un des favoris de la prochaine Coupe d’Asie. ce sera très difficile pour nous, mais j’espère que nos garçons apprécieront ce match. »

Bien que l’Irak soit classé 29 places au-dessus de l’Inde au classement FIFA, les commentaires de Casas sur les Tigres Bleus étaient tout aussi respectueux. Il a déclaré : « L’Inde n’est pas facile. Nous avons regardé leurs matchs. C’est une très bonne équipe, très organisée. Ils connaissent de nombreuses façons d’attaquer. Ils peuvent jouer au ballon court et au ballon long. Mais notre objectif est de gagner ce tournoi et de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. »

L’édition 2019 de la Coupe du Roi était le premier tournoi de Stimac avec l’Inde alors qu’ils battaient la Thaïlande, hôte, pour le bronze. Le Croate, qui fête son 56e anniversaire mercredi, estime que les Tigres Bleus sont désormais un groupe beaucoup plus mature et que les années passées leur ont bien appris.

« Cela fait quatre ans depuis la dernière fois que nous avons participé ici. Ce fut une très belle expérience pour notre jeune équipe au début de notre travail. Nous avons quatre ans de plus maintenant. Nous avons une vision plus claire de nos capacités et de nos possibilités, ainsi que de ce que l’Inde peut faire et réaliser », a déclaré Stimac.

L’Inde sera privée de son joueur vedette, Sunil Chhetri, avec 92 buts internationaux à son actif, mais les Blue Tigers ne seront certainement pas faciles face à l’une des puissances traditionnelles du football asiatique.

Il n’y a guère de meilleur exemple de joueur développé au cours des quatre dernières années que Lallianzuala Chhangte. L’ailier, qui n’a fait que sa troisième titularisation pour l’Inde contre Curaçao en demi-finale de la Coupe du Roi 2019, est désormais au sommet de sa carrière en équipe nationale, marquant en finale de la Coupe Intercontinentale et du Championnat SAFF cette année. Il a également été nommé joueur de l’année AIFF 2022-23.

Partageant l’ambiance dans le camp indien, Chhangte a déclaré : « L’ambiance dans l’équipe en ce moment est très bonne. Nous venons de connaître un beau succès ces derniers mois, et j’espère que nous continuerons sur cette lancée. Mais je pense que ce sera le véritable test car nous jouons à l’extérieur et contre l’un des meilleurs pays d’Asie.

« L’entraîneur a créé un environnement formidable au sein de l’équipe sur et en dehors du terrain. C’est important de mettre en jeu ce qu’on apprend à l’entraînement. Nous ne sommes pas là seulement pour participer mais pour gagner. Nous abordons ce tournoi avec sérieux. Notre premier match contre l’Irak va être très difficile. J’espère que nous pourrons parvenir à un résultat positif. Nous sommes prêts à relever le défi », a ajouté le Joueur de l’année AIFF 2022-23.

L’Irak a disputé de nombreux matches amicaux contre des équipes de différentes confédérations au cours de l’année écoulée. Leur match le plus récent a été une défaite 0-1 contre la Colombie, 17e, à Valence. L’équipe de Casas a également affronté la Russie, le Mexique et l’Équateur, et a remporté la Coupe du Golfe Arabique en tant qu’hôte en janvier.

En ce qui concerne la dernière rencontre entre l’Inde et l’Irak, elle remonte à 2010 lors d’un match amical aux Émirats arabes unis. L’Irak, qui était alors champion en titre de la Coupe d’Asie, s’est imposé 2-0 contre l’Inde de Bob Houghton. Le match de jeudi débutera à 16h00 IST, et l’Inde s’alignera dans l’espoir de remporter sa toute première victoire contre l’Irak. Si les scores sont à égalité après 90 minutes, il n’y aura pas de prolongation et le vainqueur sera départagé aux tirs au but. La Thaïlande, pays hôte, affrontera le Liban en deuxième demi-finale à 19h00 IST. Les vainqueurs disputeront la finale le 10 septembre, tandis que les équipes perdantes joueront pour le bronze le même jour.