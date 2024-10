Igor Shesterkin a rejeté l’offre de prolongation de huit ans et 88 millions de dollars

Les Rangers devront payer un montant historique pour garder leur gardien vedette hors du marché des agents libres sans restriction l’année prochaine. Igor Shesterkin a rejeté une offre de prolongation de huit ans des Blueshirts d’une valeur de 88 millions de dollars, rapporte Kevin Weekes d’ESPN. Cet accord aurait fait de lui le gardien de but le mieux payé de l’histoire de la LNH.

Non seulement Shesterkin est le gardien de but le plus en vue qui sera disponible en agence libre l’été prochain, mais il serait le gardien de but le plus en vue à atteindre le statut UFA à l’ère du plafond salarial. Mais il y a un intérêt évident du côté du joueur à rester à New York. Ils sont en pourparlers contractuels depuis au moins août, même si un rapport du Mollie Walker du New York Post de retour en juin a indiqué que Shesterkin recherchait probablement un prix de 12 millions de dollars par saison pour une prolongation de huit ans.

Si Shesterkin et l’agent Maxim Moliver ont respecté ce chiffre, il reste encore un écart de 1 million de dollars à combler entre les Rangers et le joueur de 28 ans. Walker a écrit le mois dernier que Shesterkin arrêterait les négociations contractuelles une fois la saison régulière commencée, donc s’il n’y a pas de mouvement significatif avant que New York n’ouvre sa saison à Pittsburgh demain soir, le directeur général des Rangers Chris Drury aura tout le calendrier de 82 matchs pour se demander s’il est prêt à débourser de l’argent supplémentaire pour garder Shesterkin à Manhattan.

Jusqu’à présent, tous les signes indiquent que les Rangers étaient et sont toujours prêts à accorder à Shesterkin le contrat de gardien de but le plus riche de tous les temps, éclipsant Prix ​​CareyLa prolongation de huit ans d’une valeur de 84 millions de dollars avec les Canadiens. Cela n’a évidemment pas changé compte tenu de leur offre de 88 millions de dollars, mais le rapport de Frank Seravalli du Daily Faceoff le mois dernier selon lequel les Rangers n’étaient « pas perturbés » par le refus de Shesterkin de négocier au cours de la saison suggère qu’ils s’attendaient à pouvoir le faire baisser légèrement de son 12 millions de dollars AAV demandent.

C’est certainement un pari de la part de Shesterkin de rejeter l’offre. Il contrôle désormais essentiellement son destin avec sa performance cette saison. Une deuxième nomination en carrière chez Vézina renforce probablement sa capacité à atterrir au nord de 12 millions de dollars par an sur le marché libre, tandis qu’une performance toujours élitiste mais plus incohérente comme celle de l’année dernière (0,912 SV%, 2,58 GAA, 14,2 GSAA) le maintient probablement dans les 11. .

Bien que les marchés soient complètement différents pour les patineurs et les gardiens de but, il est clair que Shesterkin cherche à capitaliser sur une série de contrats gonflés pour les pierres angulaires de la franchise après que les Oilers ont déboursé plus de 14 millions de dollars par an pour conserver Léon Draisaitl sur une prolongation de huit ans, le contrat le plus riche depuis le lock-out de 2012. Les Bruins signent un gardien de but agent libre avec restriction Jérémie Swayman à un accord de 66 millions de dollars sur huit ans au cours du week-end aidera probablement également le cas de Shesterkin. Le Russe a des chiffres supérieurs en carrière en saison régulière et en séries éliminatoires à son homologue de la Conférence Est et a débuté plus de 50 matchs au cours de chacune des trois dernières saisons – quelque chose que Swayman n’a jamais fait.

En termes simples, perdre Shesterkin au milieu de leur fenêtre de championnat n’est pas une option pour les Rangers, qui ont été un club de possession beaucoup plus piétonnier avec une force égale que ce à quoi on pourrait s’attendre, compte tenu de leur bilan au cours des dernières années. Shesterkin a enregistré 82,38 buts au-dessus des attentes au cours des trois dernières années, par Hockey en évolutiondeuxième derrière la seule star des Jets Connor Hellebuyck. Il a arrêté 86,58 dans ce cadre, mais a joué 24 autres matchs. Il existe un argument extrêmement fort selon lequel il est le meilleur gardien de but de la ligue, et rien ne ressemble à un plan de succession dans le pipeline d’espoirs des Rangers.

Avec plus de clarté sur le plafond salarial de l’année prochaine, Drury pourrait être plus disposé à allouer l’argent nécessaire pour garder Shesterkin à la fin de la saison. Cependant, une saison réussie pour les Rangers se traduit par une participation à la finale de la Coupe Stanley, ce qui ne laisserait que quelques jours au camp de Drury et Shesterkin pour conclure un accord s’il n’est pas disposé à négocier pendant que le match est en cours.