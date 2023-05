Igor Makarov: les conseillers politiques du G20 en ont assez de «l’ordre international fondé sur des règles» égoïste de l’Amérique

Le « Sud global » commence à se demander si les pays occidentaux, et principalement les États-Unis, devraient être autorisés à continuer à dicter l’agenda international

La semaine dernière, à Mumbai, j’ai assisté à la conférence intermédiaire Think 20. Il se décrit comme une « banque d’idées » pour le G20 qui rassemble des groupes de réflexion et des experts de haut niveau pour discuter de questions politiques pertinentes pour le groupe.

Les recommandations en cause sont loin d’être anodines. Le monde traverse actuellement une série de crises structurelles simultanées : l’économie, les niveaux d’endettement, les objectifs de développement durable et, séparément, le changement climatique. Surtout, elle est aussi engloutie dans une crise de la gouvernance mondiale, dont l’architecture de base s’est développée à une autre époque (quand il y avait un rapport de force différent entre les pays, dans lequel ils avaient des objectifs différents).

La cible principale des critiques était les institutions financières internationales. Le problème n’est pas tant l’efficacité avec laquelle ils sont gérés par les pays développés (bien que cela ait également été beaucoup débattu), mais qu’ils ne soient pas à la hauteur de la tâche de mettre en commun de grosses sommes d’argent à des fins communes. Le monde dispose de ressources financières suffisantes pour résoudre de nombreux problèmes de développement durable, mais elles ne peuvent pas être dirigées là où elles sont nécessaires.

Par exemple, le coût du capital dans le monde développé (principalement occidental) a été en moyenne de 1,5 à 2 % au cours des cinq dernières années, mais il a été de 8 % en Asie, 16 % en Afrique et 22 % en Afrique subsaharienne. Le resserrement de la politique monétaire en Occident ne fait qu’exacerber la situation des pays en développement. Le rôle des institutions financières internationales n’est pas tant d’aider les États pauvres que d’aider à canaliser suffisamment d’épargne privée dans le monde entier vers des projets de développement, en assumant une partie des risques des investisseurs.

L’Inde, en l’occurrence, se plaint que la Banque mondiale n’a fourni que des cacahuètes de financement (quelques milliards de dollars seulement), par rapport à son économie de plus de 3 000 milliards de dollars, en termes nominaux de dollars américains.

La deuxième nécessité est la numérisation. L’accent est mis sur la numérisation des services et des infrastructures publiques (par opposition à la manière dont elles peuvent être utilisées pour l’industrie aux États-Unis et en Europe). Un exemple de la façon dont cela peut fonctionner est le système d’identification numérique en cours de développement en Inde, qui est lié à un compte bancaire. En conséquence, il y a désormais quatre fois plus de transactions numériques dans ce pays d’Asie du Sud qu’en Chine, et 11 fois plus qu’aux États-Unis et en Europe occidentale réunis.

L’objectif est double : faciliter l’insertion d’un plus grand nombre de personnes (surtout les femmes) dans l’activité économique et stimuler l’innovation. Les pays en développement seront de moins en moins en mesure d’accueillir les industries occidentales (ce qui était le modèle de croissance chinois), donc l’innovation devra se construire par les services, d’autant que les nouvelles technologies permettront aux entreprises mondiales d’externaliser de plus en plus.

Le multilatéralisme est essentiel. Cependant, la question est de savoir dans quelle mesure les États-Unis, d’une part, et la Chine, d’autre part, y sont prêts.

Le premier s’intéresse plus aux résultats de sa prochaine élection, et au cycle lui-même, qu’aux problèmes mondiaux ; tandis que ce dernier ne voit sa participation à leur résolution jusqu’à présent que sous la forme de formats centrés sur la Chine tels que l’Initiative Ceinture et Route. Il y a eu une tentative d’attaquer la Russie pour avoir sapé un ordre mondial qui fonctionnait bien – par un participant anglo-américain, qui a été immédiatement réprimandé assez durement par un modérateur brésilien puis indien.

En général, toute discussion sur un « ordre fondé sur des règles » à Mumbai était visiblement ennuyeuse. En quelques années à peine, j’ai constaté une nette évolution des délégués déclarant la crise de ce type d’ordonnance vers des personnes clés demandant qui devrait réellement établir les règles.

L’impression générale est que les présidences successives de l’Indonésie, de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud, de 2022 à 2025, (avec une interaction très active entre elles) du G20 seront maximisées par ces pays pour façonner un nouveau récit, qui bien sûr ne se traduira pas automatiquement par des réformes de la gouvernance mondiale, mais servira de pression constante pour ces changements.