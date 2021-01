ISL 2020-21 Score en direct, FC Goa vs SC East Bengal Dernières mises à jour: FC Goa a pris la tête du match à la 39e minute et ce n’est autre que leur machine à buts et Super Ligue indienne meilleur buteur de la saison 7 Igor Angulo. La passe d’Ajay Chhetri a été repoussée par le FC Goa et Noguera a joué dans un superbe ballon derrière la défense du Bengale oriental contre Angulo. L’Espagnol a arrondi Debjit avant de placer le ballon au fond des filets. Avec cela, son décompte de buts atteint deux chiffres. Plus tôt, SC Bengale oriental a raté une occasion en or de prendre les devants quand Anthony Pilkington a raté un penalty dès la première minute.

Un déterminé SC Bengale oriental aimeront leurs chances alors qu’ils affrontent un affaibli FC Goa, qui devraient manquer les services de leurs deux défenseurs centraux de premier choix dans leur Super Ligue indienne match ici vendredi. Le FC Goa a été invaincu lors de ses six derniers matchs, remportant trois victoires, et aura l’élan de son côté.

Mais quand ils affronteront le SC East Bengal au Fatorda Stadium, ils feront face à l’un de leurs tests les plus difficiles car ils le seront probablement sans Ivan Gonzalez et James Donachie. Alors que Gonzalez a été expulsé lors du match nul 1-1 contre les Kerala Blasters, Goa a subi un autre coup dur alors que Donachie boitait.

Par ailleurs, Goa manquera également la présence de l’entraîneur Juan Ferrando sur la ligne de touche après la suspension de l’Espagnol contre le Kerala. Cependant, les absents ne sont pas une préoccupation pour l’entraîneur adjoint Clifford Miranda, qui estime que Goa va dans la bonne direction.

« La chose la plus importante à propos de cette équipe pendant cette période (invaincu) est l’adaptation au nouvel entraîneur », a-t-il déclaré. « De ceux (qui étaient là) aux joueurs qu’il a, ce n’est jamais facile. Pas à pas, nous avançons vers notre objectif et la façon dont l’entraîneur veut que l’équipe joue. »

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, le SCEB à 10 joueurs a tenu Goa à un match nul 1-1 et le point culminant du match a été le superbe but solo de Bright Enobakhare. Le Nigérian a depuis lors eu un impact majeur dans tous les matchs, bien que l’équipe de Robbie Fowler ait marqué le moins de buts cette saison (11).

Mais cela ne signifie pas que Goa se concentrera uniquement sur Bright. « C’est un bon joueur, cela ne fait aucun doute et il a amélioré le SC East Bengal depuis son arrivée mais il n’y a pas de plan pour arrêter un joueur car si nous commençons à nous concentrer sur lui, il y a neuf autres joueurs de champ qui peuvent nous blesser, « dit Miranda.

« Nous jouerons comme nous jouons. » Le SCEB aura hâte de rebondir après avoir vu sa séquence de sept matches sans défaite être brisée par le leader du Mumbai City FC.

Malgré la fin du côté perdant, l’équipe de Kolkata a dominé la possession et a été en vie dans le match jusqu’à la fin. En l’absence des principaux joueurs de Goa, l’entraîneur adjoint du SCEB, Tony Grant, pense qu’ils peuvent certainement imaginer leurs chances contre leurs adversaires en forme. « C’est certainement une opportunité (de revenir à la victoire) », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Everton et de Man City.

« Cette saison, nous avons perdu notre capitaine (Danny Fox) très tôt et cela n’aide pas. Chaque équipe va souffrir lorsque vous perdez deux de vos meilleurs joueurs. »

Reste à voir si le défenseur indien Adil Khan, prêté par le Hyderabad FC, fera ses débuts avec les Gaurs. Le coéquipier d’Adil de son club parent, Subrata Paul, recruté avec un accord similaire, est en ligne pour faire son retour à la maison rouge et or après 12 longues années.