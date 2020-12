FC Goa a remporté sa première victoire Super Ligue indienne Saison 7 pendant qu’ils frappaient Blasters du Kerala 3-1 au stade Fatorda, ici dimanche.

Un doublé d’Igor Angulo (30 ‘, 90’) et un de Jorge Ortiz Mendoza (52 ‘) ont vu Juan Ferrando enregistrer sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef de Goa. Vincente Gomez (90e) a inscrit un but de consolation pour le Kerala.

Ferrando a apporté deux changements à l’équipe qui appartenait à NorthEast United, car James Donachie et Alexander Jesuraj ont été inclus. Nishu Kumar, Gomez et Nongdamba Naorem sont revenus dans les onze de départ pour le Kerala.

La première grande chance pour les Gaur est venue au début de la 10e minute lorsque Mendonza a battu Nishu pour prendre le contrôle d’un long ballon et a tiré un tir de l’extérieur de la surface, seulement pour voir sa tentative frapper la barre transversale.

L’équipe locale est revenue près de la tête sept minutes plus tard, mais a été refusée par le joueur debout. Une mauvaise passe de Rohit Kumar a mis Angulo sur la cible. L’attaquant, avec seulement le gardien de but à battre, a tenté de plier son tir dans le coin inférieur, mais il a touché le poteau éloigné.

Cependant, Angulo a rapidement compensé l’occasion manquée environ une demi-heure quand il a donné l’avantage à Goa. Gama a lancé le ballon vers Angulo dans la surface de réparation et l’attaquant a merveilleusement plongé le ballon sur le gardien du Kerala Albino Gomes pour marquer son quatrième but de la saison.

Goa est revenu plus affamé après la pause et a continué à pousser la pression. Leurs efforts ont rapidement porté leurs fruits puisqu’ils ont doublé leur avance à Mendoza. L’attaquant a sorti le ballon de la surface et a échangé un joli doublé avec Brandon Fernandes avant d’enterrer son tir dans le coin le plus éloigné.

Le Kerala a poussé dur à la recherche d’un but et s’est rapproché à la 67e minute. Gomez a remporté le ballon dans la surface mais a vu son tir faire trembler le bas de la barre transversale.

L’équipe de Kibu Vicuna menaçait à plusieurs reprises, mais n’a pas pu trouver le fond des filets. Quand ils ont marqué un but, le match était déjà réglé en faveur de Goa. Nishu a frappé un centre pour Gomez, dont la tête a glissé dans le but après un ballon au-dessous de la barre.

Le capitaine du Kerala, Costa Nhamoinesu, a reçu ses ordres de marche tard dans le temps additionnel après avoir reçu un deuxième carton jaune après un tacle précipité sur Princeton Rebello.

Goa a ajouté un autre but à la fin du temps d’arrêt quand Angulo a attaqué une bévue de Gomez.