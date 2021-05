Igor Angelovski comprend trois prospects dans l’équipe de l’Euro 2020

L’entraîneur de la Macédoine du Nord, Igor Angelovski, a appelé jeudi trois futurs talents pour le championnat d’Europe du 11 juin au 11 juillet, alors que la nation des Balkans vise à avoir un impact lors de sa première apparition sur la grande scène.

Le gardien Riste Jankov, âgé de 22 ans, et l’attaquant de 23 ans Milan Ristovski, ont rejoint l’équipe de 26 hommes aux côtés du milieu de terrain Darko Churlinov, qui a fait ses débuts lors d’un match amical contre la Biélorussie en 2017.

Churlinov, 20 ans, n’a pas joué au niveau senior depuis, mais a obtenu une place à l’Euro 2020 après avoir marqué cinq buts en 16 matchs pour les moins de 21 ans, tandis que Ristovski était en bonne forme pour son club Spartak Trnava.

« Tous les trois méritent d’être à l’Euro 2020 car ils sont l’avenir du football (nord) macédonien et jouent également régulièrement pour leurs clubs », a déclaré Angelovski lors d’une conférence de presse.

«C’est un super groupe de joueurs et je crois en eux. Ils ont obtenu un succès historique en se qualifiant et nous allons maintenant faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un impact.

«Nous avons fixé nos ambitions élevées et comme notre objectif est d’atteindre les huitièmes de finale. Ce fut un voyage incroyable et nous devons maintenant nous concentrer sur la tâche qui nous attend. «

La Macédoine du Nord fait partie du groupe C aux côtés des Pays-Bas, de l’Ukraine et de l’Autriche. Ils affrontent l’Autriche le 13 juin et l’Ukraine le 17 juin à Bucarest avant d’affronter les Néerlandais à Amsterdam quatre jours plus tard.

Après avoir remporté son groupe de quatrième rang dans la Ligue des Nations 2018-19, la Macédoine du Nord s’est qualifiée pour l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 contre la Géorgie lors de leur finale éliminatoire en novembre dernier après une victoire 2-1 à domicile contre ses voisins du Kosovo.

Le succès s’est avéré être un regain de confiance majeur car les Macédoniens du Nord ont également bien démarré leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec deux victoires lors des trois premiers matchs, dont une superbe défaite 2-1 à l’extérieur de l’Allemagne en mars.

Angelovski était convaincu que le résultat montrait que son équipe était capable de le mélanger avec les meilleurs européens.

« Notre victoire contre l’Allemagne a montré que nous avons la capacité de tenir notre position face aux meilleures équipes », a-t-il déclaré. « Le groupe Euro 2020 nous donne une chance d’atteindre les 16 derniers mais nous devrons être à notre meilleur en les trois jeux. «

L’escouade:

Gardiens de but: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Shishkovski (Doxa), Riste Jankov (Rabotnicki Skopje)

Défenseurs: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Milieux de terrain: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani Tirana), Eljif Elmaz (Napoli), Daniel Avramovski ( Kayzerispor), Darko Churlinov (Vfb Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Attaquants: Goran Pandev (Gênes), Aleksandar Trajkovski (Real Mallorca), Ivan Trichkovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava).

