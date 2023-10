Ignorez toute fausse inquiétude du Hamas concernant le sort des Palestiniens innocents

Déracinez-les

IGNOREZ toute fausse préoccupation du Hamas concernant le sort des Palestiniens innocents.

S’ils s’en souciaient vraiment, les terroristes pourraient sortir de leurs tunnels, rendre leurs 199 otages et se rendre.

De la fumée s’échappe après une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Crédit : AFP

Gaza pourrait alors avoir une chance d’installer des dirigeants qui ne sont pas déterminés à commettre un génocide raciste. Une solution pacifique à deux États pourrait devenir réalité.

Dans l’état actuel des choses, cela ne peut pas arriver.

Le Hamas existe uniquement pour anéantir les Juifs, avec les Palestiniens comme chair à canon.

Il n’y a pas de négociation avec cela. À moins qu’Israël n’éradique ce mal, les atrocités massives commises il y a dix jours seront les premières d’une longue série.

Le Hamas et son sponsor, l’Iran, sont horrifiés par le réchauffement des relations entre Israël et les États arabes. Leur tentative de la saper doit échouer.

Il existe donc pour Israël un impératif politique et moral de minimiser les pertes civiles parmi les Palestiniens.

Oui, c’est une guerre, et c’est le Hamas qui l’a déclenchée. Mais pour avoir des perspectives de paix à long terme, Israël doit montrer aux Saoudiens et aux autres le fossé qui le sépare des fanatiques.

Les partisans enragés du Hamas à travers l’Occident feront tout leur possible pour présenter Israël comme l’agresseur. Pour ce faire, ils défendent le massacre, le viol et l’enlèvement de Juifs.

Certains sont de dangereux antisémites islamistes. Certains sont des idiots de gauche.

Tous ont partagé leur sort avec les meurtriers de bébés – et méritent chaque once de notre répulsion et de notre mépris.

Léger et faux

Les DEUXIÈMES occasions ne se présentent pas souvent mais nos chefs de football en ont une ce soir.

Ils peuvent faire ce qu’il faut et illuminer Wembley aux couleurs d’Israël. Ou continuer leur lâcheté morale.

Nous ne voulons pas que la FA qualifie à nouveau la sauvagerie raciste des assassins de style nazi d’« événements dévastateurs » avec des victimes des deux côtés.

Nous voulons que le mal du Hamas soit condamné. Et la solidarité avec Israël, la seule démocratie libérale de la région.

Moins d’adhésion à la foule de la « Palestine libre ». Pensons davantage aux nombreux Juifs qui regardent le football et dont la communauté vit une fois de plus dans la peur.

Débâcle des prisons

L’épidémie de vols à l’étalage est le résultat de sanctions faibles et de l’indifférence de la police qui en résulte.

Comment le fait de commuer toutes les peines de prison de moins d’un an en peines communautaires douces n’étendra-t-il pas cette anarchie à toute une série d’autres crimes ?

Nous savons que le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, cherche désespérément à libérer de l’espace carcéral. Nous sommes favorables à l’achat de terrains pour de nouvelles prisons. Mais ils ont dix ans de retard.

Il a toujours été évident que pour incarcérer davantage de délinquants, il faudrait plusieurs prisons supplémentaires. Mais comme les nouvelles maisons, les centrales nucléaires et les réservoirs, ils n’ont pas été construits.

Alors maintenant, les méchants qui devraient quitter nos rues seront sur eux à la place.

Quel fiasco lamentable.