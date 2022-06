Ignorez Tom Brady et Matt Damon sur la crypto et les célébrités sur l’argent en général

Au milieu du crash actuel de la cryptographie, beaucoup de gens sont un peu vexés par les célébrités qui ont racheté ce genre de choses. Gwyneth Paltrow, Tom Brady, Reese Witherspoon et même Larry David étaient tous heureux d’aider à l’intégration des crypto-monnaies ces derniers mois, pour se taire maintenant que les choses sont devenues un peu difficiles. Pour Matt Damon, « la fortune sourit aux braves »… qui ne sont apparemment pas assez courageux pour dire que c’était peut-être un peu oops d’essayer d’amener les gens ordinaires à jouer leur argent durement gagné sur des actifs hyper-spéculatifs.

Si la crypto était si certaine de vous rapporter de l’argent, dans une certaine mesure, pourquoi aurait-elle besoin de tant de mentions de célébrités de haut niveau ? Après tout, l’argent est la célébrité la plus célèbre qui soit.

Voici le problème : des personnes célèbres approuvent et soutiennent tout le temps des produits et services financiers – des produits et services qui relèvent de l’éventail des esquisses. Si vous allez vous fâcher contre LeBron James pour apparaître dans une publicité Crypto.com, vous devriez probablement aussi être ennuyé par ces publicités de prêt hypothécaire inversé de Tom Selleck, ou les endroits où William Devane parle d’acheter de l’or, ou la litanie d’A -listers entrant dans les SPAC. Dans les années 1990, Whoopi Goldberg était porte-parole de Flooz, la cybermonnaie de cette époque qui a finalement été détruite à cause du crime et de la fraude.



Cela peut sembler un peu évident à souligner – les célébrités font toujours des mentions – mais je pense qu’elles le font, en particulier en ce qui concerne l’argent, il vaut la peine de s’y attarder. Les finances personnelles et l’investissement sont censés être un peu peu sexy ; la façon dont vous allouez votre 401 (k) n’est pas particulièrement cool. Aujourd’hui, les spécialistes du marketing, les annonceurs et la culture au sens large ont réussi à en faire un passe-temps et un mode de vie. La confiance a tellement diminué dans les institutions financières traditionnelles. Les gens pourraient penser que Bear Stearns ne faisait pas un excellent travail dans les années 2000, alors pourquoi ne pas tenter sa chance sur ce que Floyd Mayweather dit être une bonne idée maintenant ? Les entreprises sont capables de manœuvrer cette méfiance institutionnelle, en remplaçant les banques froides, indignes de confiance et sans visage par des célébrités sympathiques, auxquelles les consommateurs pourraient être plus ouverts.

Les banques ont laissé les clients « au sec » après la crise financière mondiale de 2008, a expliqué Ana Andjelic, responsable de marque et experte en sociologie des affaires. « Par quoi cette confiance est-elle remplacée ? dit-elle. « Avec des marques, avec des célébrités. »

Oui, les personnes célèbres sont souvent riches, mais pas parce qu’elles ont participé à un stratagème pour devenir riche rapidement ou qu’elles ont fait un investissement intelligent dans un produit obscur. Ils ont souvent des conseillers financiers qui les aident à gérer et à développer leur patrimoine – et ces conseillers ne leur disent pas de s’empiler dans le dogecoin.

Célébrités = $$$

Les entreprises font appel à des personnes célèbres pour essayer de vendre leurs produits, car elles savent que cela peut fonctionner. Selon une étude réalisée en 2012 par la Harvard Business School, les endosseurs d’athlètes entraînent une augmentation de 4% des ventes. Plusieurs études ont montré que les annonces de soutien de célébrités font grimper les cours des actions.

En matière de finance en particulier, les riches et les célébrités ne sont pas les plus influents dans la vie des consommateurs, mais ils font une certaine différence. Une enquête Morning Consult de 2021 a révélé que 20% des investisseurs et 45% des propriétaires de crypto-monnaies investiraient dans la crypto-monnaie si des personnes célèbres l’approuvaient (bien que toujours derrière les conseillers financiers, les membres de la famille ou les amis et les journalistes commerciaux). Les jeunes consommateurs peuvent également être plus influencés par la renommée – CreditCards.com a constaté que 28% des Gen Zers et 24% des milléniaux ont déclaré qu’ils recherchaient des conseils financiers auprès des médias sociaux et des influenceurs.

La généralisation d’un produit financier le rend plus confortable pour les consommateurs

Parce que les gens ne sont plus affalés devant la télévision en réseau le vendredi soir, public captif des publicités, les marques s’appuient de plus en plus sur les célébrités et les influenceurs pour se connecter avec les consommateurs, a expliqué Shiv Gupta, spécialiste du marketing numérique et directeur de la société de conseil Quantum Sight. . « Les canaux se rétrécissent », a-t-il déclaré. Une célébrité peut catapulter votre produit auprès des consommateurs par le biais de son public et de ses sphères d’influence existantes. Vous pouvez voir comment cela s’est passé avec la crypto. « Vous avez eu la nerdsphere ou la geeksphere pousser le concept de crypto comme quelque chose qui a du potentiel », a déclaré Gupta. «La prochaine étape était Larry David et tous les autres qui sont venus et ont commencé à discuter de la cryptographie. Il s’agissait plutôt de dire: « Tu vois, c’est courant. »

La généralisation d’un produit financier le rend plus confortable pour les consommateurs, leur donnant l’impression qu’il est normal de l’essayer. Cela peut également leur faire oublier les enjeux, même dans des espaces où les enjeux sont élevés.

« Les célébrités qui soutiennent les marques n’ont rien de nouveau, nous le constatons depuis des décennies. La vente de crypto et de NFT est, évidemment, beaucoup plus complexe et je dirais qu’elle nécessite plus de responsabilité professionnelle que de vendre des biens de consommation typiques », a déclaré Anindya Ghose, professeur de commerce à NYU. « Si vous approuvez les chips et les boissons énergisantes, c’est une autre chose. »

Si vous avez acheté un sac de chips parce qu’un acteur l’a dit et que cela s’est avéré dégoûtant, peu importe. Mais si vous avez fait une hypothèque inversée, pour laquelle les régulateurs ont mis en garde contre les publicités, et que vous avez accidentellement perdu votre maison parce que Tom Selleck l’a dit, ce n’est pas si bon. L’accent est mis sur les jeunes et la crypto maintenant, mais aucune génération n’est à l’abri.

« Il y a ceux qui disent : ‘Eh bien, j’aime bien Tom Selleck, j’ai grandi avec Tom Selleck, il a l’air d’être un type réputé. Après tout, il a combattu le crime sur Magnum IP » », a déclaré Gupta. « C’est une chose générationnelle, il vieillit un peu avec vous. »

N’écoutez probablement pas les célébrités parler d’argent

Si vous m’aviez demandé en 2004 si j’écoutais le gars de Le CO ou le gars de Chasse de bonne volonté que faire de mon argent, j’espère n’avoir dit ni l’un ni l’autre, mais j’aurais probablement dit le Chasse de bonne volonté mec. Il s’avère que 2004 moi aurait eu tort. En fait, vous ne devriez pas écouter l’un ou l’autre des Chasse de bonne volonté les gars parce que Ben Affleck s’intéresse aux paris sportifs, ce qui n’est souvent pas non plus idéal pour le portefeuille de l’utilisateur final.

En fin de compte, j’aurais peut-être dû dire Le CO gars, Ben McKenzie. Il a quelques points à propos de l’écoute de personnes célèbres à propos de l’argent et, en particulier, de la crypto … ce qui est que vous ne devriez pas. McKenzie a qualifié les célébrités pompant la crypto de «désastre moral» dans un article de 2021 pour Slate aux côtés du journaliste Jacob Silverman. « Ces artistes riches et célèbres pourraient aussi bien demander des prêts sur salaire ou asseoir leur public à une table de blackjack truquée », ont-ils écrit. (Pour être honnête, McKenzie a aussi quelque chose à gagner ici – lui et Silverman sont en train d’écrire un livre sur les escroqueries cryptographiques en ce moment pour lequel ils sont probablement payés, et il s’est façonné une célébrité anti-crypto.)

Les célébrités n’ont peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts financiers de leurs fans. J’adore Reese Witherspoon, mais son tweet crypto, du moins pour l’instant, se sent assez irresponsable. « En fin de compte, tout est une question d’argent », a déclaré Andjelic.

Ce n’est pas seulement que les célébrités encouragent les risques inutiles. Kim Kardashian et Floyd Mayweather ont peut-être récemment fait partie d’un programme de crypto-pompage et de vidage. Le boxeur n’est pas étranger au scandale dans l’espace crypto : en 2018, lui et le producteur de musique DJ Khaled ont réglé les accusations de la SEC pour avoir omis de divulguer qu’ils avaient été payés pour promouvoir les offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO, une tendance si douteuse que vous entendez rarement. plus à ce sujet. L’acteur Steven Seagal a également eu des ennuis pour quelque chose de similaire.

Célébrités et marques financières s’associent pour vendre aux gens un style de vie, une aspiration à la richesse qui n’est peut-être pas réaliste

Il est facile et tentant de rejeter une grande partie de cela – bien sûr, les célébrités ne devraient pas être une source fiable d’informations financières. Et les régulateurs ont leur mot à dire ici dans la protection des consommateurs – les endosseurs sont censés être honnêtes quant à leur rémunération. Mais les gens célèbres se glissent souvent dans notre façon de penser à l’argent d’une manière un peu inconfortable. Si vous y réfléchissez un instant, les célébrités qui s’associent même à des noms traditionnels de la finance sont un peu, eh bien, hein. Jennifer Garner semble bien mais n’est pas non plus riche simplement parce qu’elle est super avisée avec sa carte Capital One.

Célébrités et marques financières s’associent pour vendre aux gens un style de vie, une aspiration à la richesse qui n’est peut-être pas réaliste. Les célèbres prêtent leur réputation à des produits qui peuvent être douteux. Ils le font souvent sans reconnaître leurs propres enjeux financiers – Tom Brady n’est pas seulement un porte-parole de l’échange de crypto FTX, il est un investisseur dans l’entreprise – ou tout en passant outre qu’ils peuvent prendre des risques, la personne moyenne ne devrait peut-être pas. Et le risque à la baisse de prêter leur réputation, si un projet part de la base, peut ne pas être important.

« Ce n’est pas comme si oh Tom Brady avait cessé de faire quoi que ce soit et maintenant il n’est qu’un crypto boy, tu sais? » dit Andjelic. « Les gens s’en soucient pendant une minute. »

Sauf, bien sûr, les gens qui ont perdu.

Toutes les deux semaines, rejoignez Emily Stewart pour examiner toutes les petites façons dont nos systèmes économiques contrôlent et manipulent la personne moyenne. Bienvenue à La grande pression.

Des idées pour une future chronique ? Qu’y a-t-il dans l’économie qui vous dérange et que vous n’arrivez pas à mettre le doigt dessus ? E-mail [email protected].