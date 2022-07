Ignorez les offres Fire TV d’Amazon et profitez du Chromecast à prix réduit de Google avec Google TV

Tandis que le Roku Express 4K Plus reste notre appareil de diffusion préféré sur le marché, Google s’est donné une vraie chance avec son Chromecast avec Google TV. L’appareil de streaming intelligent de Google était notre deuxième favori pour 2022, et pour le moment, vous pouvez l’acquérir à un prix avantageux. , , et tous ont actuellement le Chromecast en vente pour seulement 40 $, soit 10 $ de réduction sur le prix habituel. Aucun des détaillants n’a d’expiration pour cette offre, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle sera disponible. Vous voudrez peut-être penser à commander le vôtre plus tôt que tard si vous espérez en attraper un à ce prix.

Bien que le Chromecast avec Google TV soit notre deuxième favori, il possède de nombreuses fonctionnalités pratiques qui manquent à son rival Roku. Bien que les deux streamers prennent en charge le contenu 4K, seul le Chromecast est compatible avec Dolby Vision, qui fournit une image nette et époustouflante. Son plus grand avantage, cependant, est la télécommande vocale Google Assistant, qui vous permet de parcourir des milliers d’émissions et de films en mode mains libres. De plus, vous pouvez diffuser ou “caster” sans fil du contenu depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Il prend également en charge Dolby Atmos pour un son surround immersif, et il fournira des suggestions de films et d’émissions personnalisées en fonction de vos habitudes de visionnage. Dans l’ensemble, c’est un streamer difficile à battre – surtout quand vous pouvez l’obtenir à prix réduit.