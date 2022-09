J’ai testé la nouvelle Apple Watch Series 8 et la deuxième génération d’Apple Watch SE avant sa sortie vendredi.

Si vous avez déjà une Apple Watch, la série 8 à 399 $ n’a pas suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour justifier une mise à niveau. La plupart des innovations intéressantes sont disponibles sur Watch OS 9, que vous pouvez télécharger tant que vous disposez d’une Apple Watch Series 4 couplée à l’iPhone 8 ou version ultérieure.

L’Apple Watch SE, en revanche, a fait peau neuve. Le nouveau SE a un prix de départ de 30 $ de moins que le SE de première génération à seulement 249 $. C’est la montre la plus abordable d’Apple et elle a de nouvelles mises à niveau, y compris un nouveau processeur Apple S8 – qui permet des performances plus rapides et plus fluides – mode basse consommation, suivi du sommeil, détection de crash, et vous pouvez configurer le SE pour un membre de la famille sans iPhone.

La série 8 et la SE sont assez similaires, à l’exception de la différence de prix de 150 $. Les avantages que vous obtiendrez en payant la prime pour la série 8 sont quelques fonctionnalités de suivi de la santé supplémentaires et un écran plus grand.

(L’Apple Watch Ultra à 799 $, conçue pour les amateurs de sports extrêmes, ne sera pas disponible avant le 23 septembre, et nous couvrirons cela lorsque nous mettrons la main dessus.)

Apple ne ventile pas ses revenus horlogers comme il le fait pour l’iPad, l’iPhone et le Mac. Cependant, l’activité Wearables, Home and Accessories de la société – qui comprend Apple Watch, HomePod, AirPods et Apple TV – a vu ses ventes chuter au dernier trimestre d’Apple à 8,08 milliards de dollars, contre 8,78 milliards de dollars un an plus tôt. Les deux montres qui seront mises en vente vendredi n’auront probablement pas beaucoup d’effet sur ce segment d’activité, mais la chère Ultra – en cas de succès – pourrait contribuer à augmenter les ventes de vêtements pour le prochain exercice de la société, qui commence en octobre. (Il en va de même pour les nouveaux AirPods Pro 2, que je passerai en revue plus tard.)

Voici pourquoi je m’abstiendrais de faire des folies pour la série 8 et pourquoi la SE est une excellente valeur.