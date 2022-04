Ignorer les e-mails avec le comédien le plus drôle de Twitter

Bienvenue dans 24 heures en ligne, où nous demandons à une personne extrêmement internet de documenter une journée de sa vie en regardant des écrans.

La première fois que Caleb Hearon est devenu méga-viral sur Twitter, c’était vers la fin de 2019. Il a fait un vidéo POV désormais légendaire dans lequel il faisait semblant d’être d’accord avec un ami qui lui parlait d’une situation dans laquelle ils avaient clairement tort. Il s’amuse sur la plate-forme depuis 2010, à l’époque de « Ashton Kutcher passe sur le Ellen montrer et parler de ses ‘tweeps’ », comme il le décrit.



À cette époque, Hearon était lycéen dans la campagne du Missouri et travaillait pour ce qu’il appelle une organisation de «valeurs familiales» pour adolescents. (« Je me suis tellement amusé à tweeter des trucs comme » nous avons besoin d’un contrôle des armes à feu maintenant! demandait à les suivre lors de soirées.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, il vit à Los Angeles et travaille comme comédien et écrivain pour la télévision, mais devient régulièrement viral sur la plateforme. Au cours de ses 24 heures en ligne, Hearon ignore les e-mails de Nancy Pelosi et JC Penney, coupe le son de toutes ses discussions de groupe et envisage d’acheter un immeuble à usage mixte à Seattle lors d’une frénésie nocturne de Zillow. Le voici, selon ses propres mots.

8h30

Je me réveille et supprime immédiatement environ 20 e-mails de marques qui veulent que j’achète des trucs. Ils viennent littéralement tous des lieux de mode des gros gars qui m’ont accroché parce qu’il n’y a pas de bonne mode pour les gros hommes : JC Penney, DXL, KingSize et la merde pas cool de Carhartt. Les e-mails sont du genre : « Obtenez vos vêtements d’homme husky pour nettoyer la gouttière dans votre jean de papa du samedi ! » et je suis comme, « Chien, fais-moi sortir d’ici. » Et puis bien sûr, c’est Nancy Pelosi qui dit : « Je ne voulais pas envoyer cet e-mail, Caleb. Le président Jimmy Carter a besoin de vous pour le Sénat de Caroline du Nord », et je me dis : « Je pensais que cette garce était morte !

Je vérifie généralement Instagram en premier le matin parce que le plus souvent, j’ai du contenu dérangé de Close Friends à rattraper. Je cherche d’abord les petits cercles VIP verts, puis si je m’ennuie ou si j’ai du temps à tuer, je regarderai des histoires d’admission générale. Mes histoires préférées de Close Friends sont quand c’est une célébrité de la liste B qui se dit : « J’ai passé une belle matinée. J’ai marché jusqu’au parc et j’ai vu un chien que j’ai trouvé mignon. Je vous aime les gars, passez un bon moment ! »

L’une des premières choses que je m’arrête pour lire provient du compte @ Swipes4Daddy, l’un de mes favoris. Elle glisse sur des hommes beaucoup plus âgés, puis ils flirtent avec elle et ce n’est jamais dégoûtant ou fou. C’est la culture hétérosexuelle des filles chaudes, ce qui m’échappe.

J’ai un rendez-vous à 22h, alors je me connecte à l’application Starbucks et commande un latte au caramel glacé venti avec expresso blond. Je ne suis pas l’une des filles cool avancées qui aime le breuvage froid noir d’un café local; J’aime vraiment Starbucks. Je déteste leur donner du poids, mais quand j’étais fauché à Chicago et que j’avais besoin d’un endroit pour écrire pendant des heures, Starbucks était parfait parce que vous ne vous sentiez pas mal de prendre le contrôle d’une table.

9h45

Hier soir, j’ai tweeté quelque chose qui est accidentellement devenu une invite virale où les hommes homosexuels citent avec quelle femme ils aimeraient le plus mourir. Faire un tweet rapide est l’une des choses les plus embarrassantes que vous puissiez faire dans votre vie. J’ai lu les réponses pour voir combien de personnes ont dit Julia Roberts (mon choix). Vous ne croiriez pas les actrices qui ont des stans, des femmes qui ont joué dans deux films au cours des 25 dernières années.

Lorsque les garçons homosexuels atteignent l’âge de 13 ans, l’univers leur attribue une femme travaillant dans le divertissement. à partir de ce moment, leur but sur terre devient de soutenir cette femme si fort que la force de leur amour pour elle pourrait littéralement les tuer. – Caleb Heuron (@calebsaysthings) 7 avril 2022

Le gars qui divise les journaux sur TikTok attire à nouveau l’attention parce que cela rend les gens sauvages, je suppose? Je ne comprends pas. Depuis qu’il est devenu grand, il a cet air où il va couper du bois et donner un petit rire et un sourire narquois ou se lécher les lèvres. Je me dis, salope, c’est dégoûtant maintenant.

Ensuite, je vois cette petite vidéo bizarre du docteur Oz, qui est bien sûr candidat au Sénat et doit être arrêté ; il est dans une épicerie en train de dire : « Vous ne pouvez même plus faire vos courses à cause de Joe Biden ! Chaque fois que des gens riches se déguisent en « Américains de tous les jours », ça me fait craquer. J’aime regarder les riches imaginer les luttes des pauvres.

Je réponds à certains textos. J’ai mis toutes mes discussions de groupe en sourdine il y a quelques semaines et maintenant je suis le plus en paix que personne n’ait jamais été. Je me mets en colère de manière irrationnelle quand je fais quelque chose, puis je reçois trois SMS d’affilée.

11h

Je vais sur TikTok pour poster une Story, qu’ils ont maintenant. En tant que personne qui doit constamment promouvoir mes émissions en direct, les histoires et les flottes (RIP) sont la meilleure façon de le faire. Cela aide ceux d’entre nous qui ne font pas de contenu sponsorisé ; Je suis plus intéressé par la vente de billets, l’écriture de scripts et la participation à des émissions de télévision. Mais il y a beaucoup plus d’argent du côté des sponsors.

14h

Je présente une émission de télévision cette semaine, alors je me connecte à une réunion Zoom avec mon co-créateur, notre showrunner, deux producteurs et quelques dirigeants d’un réseau de streaming. C’est une émission télévisée en direct et queer basée à Kansas City. (Je pense que je peux tout dire ?)

15h à 20h

J’ai une longue pause au milieu de la journée alors je me conduis avec un ami dans ma Jeep pour aller chercher des sushis. On écoute « All I Ever Wanted » de Mase radio sur Spotify. Je redécouvre aussi « Right Thurr » de Chingy. C’est génial, une vraie musique de fenêtre ouverte sur une belle journée.

22h

Les e-mails sont le fléau de mon existence. Je n’arrive pas à croire qu’on fasse encore ça. Juste avant d’aller au lit, je finis par en faire 20 parce que je les mets de côté toute la journée. Quand vous êtes comédien, vous avez un million de petits boulots, et pour chaque petit boulot, vous avez sept putains de pages de paperasse. Ça me donne envie de crier.

Je suis une personne qui aime téléphoner au lit, mais ma grande règle du coucher concernant les médias est que je ne regarde pas la télévision au lit. Je ne suis pas non plus une grande personne TikTok; Je ne descends pas les trous de TikTok de cinq heures comme beaucoup de gens le font. Au lieu de cela, je chercherai une propriété que je n’achète pas. Je serai comme « des maisons à Kansas City à moins de 500 000 $ avec autant de chambres ». Ou je chercherai des bâtiments à usage mixte. Peut-être que je veux ouvrir un café à Seattle ! C’est agréable de rêver. Et si demain je devais arracher le parquet d’un vieil immeuble que je viens d’acheter ? Et si je faisais autre chose que ce que j’ai à faire ?

Je parle beaucoup de la façon dont Internet fait que les gens médiocres se sentent bien et que les gens formidables se sentent médiocres. Cela provoque une introspection pour les personnes qui n’ont probablement pas besoin de plus d’introspection, et cela provoque des illusions de grandeur pour les personnes qui n’ont pas besoin de se sentir mieux dans leur peau. C’est un endroit très bizarre dans lequel mettre de la valeur, et avoir un grand public ne fait que le rendre plus bizarre.

Vous avez un mélange de personnes qui vous disent que vous êtes un génie parce que vous avez fait une vidéo de 20 secondes dans votre voiture – ce qui n’est jamais un génie, soit dit en passant. Et puis vous aurez des gens qui vous diront que vous êtes la personne la plus laide qui ait jamais vécu et que vous devriez mourir. Et c’est comme, eh bien, un jour je le ferai. Internet est un endroit très étrange et je serai probablement dessus pour toujours.

Temps d’écran total

9 heures

