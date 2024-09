Une candidate démocrate pour un district électoral compétitif dans le sud-ouest du comté de Wake fait face aux attaques du GOP sur son passé de propriétaire, citant des actions en justice intentées contre elle par la ville de Chicago.

Safiyah Jackson, candidate au 37e district de la Chambre des représentants de Caroline du Nord, a un site Internet dédié à sa campagne. Cependant, ce site n’est pas le seul à être consacré à sa candidature. Un autre site est financé par le Parti républicain de Caroline du Nord. Jackson se présente contre la représentante sortante Erin Paré, une républicaine, et Christopher Robinson, un libertaire.

Ce deuxième site Web a été créé par le directeur du groupe parlementaire républicain Stephen Wiley, qui a déclaré au News & Observer mercredi après-midi lors d’un appel qu’il avait créé ce site et d’autres sites Web axés sur les candidats démocrates. Le site Web indiquait mercredi à 19 heures que Jackson « a une longue tradition d’ignorance des mesures de sécurité de base ».

« Depuis le procès intenté par la ville de Chicago pour ne pas avoir fourni de chauffage à ses locataires en hiver, jusqu’à son opposition aux mesures de bon sens visant à assurer la sécurité des élèves dans les écoles publiques », a déclaré le site Internet à 19 heures mercredi, « Jackson a régulièrement fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres. »

Jackson qualifie le site de tactique de « diffamation ». Elle a déclaré avoir assumé l’entière responsabilité des problèmes liés à un immeuble qu’elle a acheté il y a près de 20 ans et dont elle n’est plus propriétaire.

Le site Web des républicains de la Chambre de Caroline du Nord cite un panel de candidats virtuels de mars 2024 qui Jackson a participé à l’endroit où elle a dit que les détecteurs de métaux créent « un environnement institutionnalisé qui fait que les enfants se sentent plus en insécurité qu’autre chose. »

Le site web comprend également une page sur Paré et Jackson, où il qualifie Jackson de « propriétaire de taudis à Chicago ».

Le site Internet créé par le GOP sur Jackson répertorie les plaintes déposées contre Jackson par des personnes utilisant le système non urgent 311, accessible par téléphone, y compris une pour absence de chauffage en décembre 2005. Le site renvoie vers un document détaillant davantage les plaintes et les actions en justice.

Dans une déclaration envoyée par courriel en réponse aux questions de N&O sur sa contestation de quelque chose sur le site Web et les cas cités, Jackson a déclaré : « Il y a vingt ans, alors que j’avais 26 ans à Chicago, j’ai investi dans un immeuble de deux étages pour aider à résoudre la crise du logement à bas prix. Cela s’est accompagné de nombreux problèmes, j’en ai pris l’entière responsabilité et je les ai résolus. »

« Alors que mon adversaire, Erin Paré, recourt à des tactiques de diffamation, je reste concentrée sur les solutions. Mon expérience et mes politiques permettront d’améliorer les communautés, de soutenir les familles qui travaillent et d’assurer un avenir prospère à la Caroline du Nord », a-t-elle écrit.

Paré a déclaré dans un courriel qu’elle n’avait rien à voir avec la création du site Web et que « ce problème ne concerne pas un site Web, il s’agit du bilan de mon adversaire en matière de négligence totale envers ses locataires et de ce que ce bilan dit d’elle en tant que candidate et en tant que personne. »

« Je me concentre sur mes réalisations et sur le travail que je continuerai à faire pour résoudre les problèmes et améliorer la qualité de vie des habitants du district 37 », a-t-elle déclaré.

Le N&O a examiné les documents de ce site Web et d’autres fournis par Wiley, ainsi que des documents trouvés indépendamment concernant le séjour de Jackson à Chicago. Voici ce que nous avons trouvé.

Pas de chauffage en hiver

Selon les documents du comté de Cook, dans l’Illinois, Jackson a acheté une propriété multifamiliale dans ce comté en novembre 2004 grâce à une hypothèque. Elle a vendu cette propriété – qui, selon les documents, comportait deux étages et deux appartements – début 2013 après avoir reçu un avis de saisie en 2012.

Avant de vendre cette propriété, Jackson a fait face à de multiples actions en justice intentées contre elle. Mais le N&O n’a trouvé aucune plainte déposée par la ville de Chicago pour défaut de chauffage des locataires en hiver, comme l’allègue le site Web du NCGOP. Au lieu de cela, il y a une plainte 311 alléguant l’absence de chauffage en hiver.

Interrogé à ce sujet, Wiley a déclaré au N&O par SMS qu’il n’avait pas encore fait la promotion du site Web avec des publicités et qu’il s’agissait d’un « espace réservé rapide pour mettre quelque chose en ligne, puis revenir en arrière et terminer ». Il a déclaré au N&O mercredi soir qu’il était en train de modifier le site Web pour refléter le langage approprié.

Le site Internet indique désormais que Jackson « a un historique de plusieurs décennies d’ignorance des normes de sécurité élémentaires. Après avoir été poursuivie par la ville de Chicago pour les conditions de vie dangereuses de ses locataires… »

Il a déclaré que tout ce qui avait été envoyé aux électeurs « clarifie que de multiples plaintes ont été déposées et qu’elle a été condamnée à une amende et poursuivie en justice par la ville de Chicago, tout en énumérant les plaintes ». Wiley a déclaré que « quelques » courriers sur le passé de Jackson à Chicago ont déjà été envoyés, y compris il y a environ un mois. Il a ajouté qu’il y en aurait probablement d’autres.

Il a partagé une photo de ce courrier par SMS, qui montre une photo de Jackson sur un dossier en papier kraft sur lequel est écrit « un dossier de négligence et d’irresponsabilité ». Sous la photo de Jackson, le courrier indique « Jackson, le propriétaire de taudis ». Au dos de ce courrier, il est écrit que Jackson « a laissé les locataires » sans « eau chaude, sans chauffage » et avec « des fils électriques exposés ».

Actions en justice, plaintes

Les affaires judiciaires déposées contre Jackson comprenaient une affaire administrative intentée par la ville de Chicago qui a conduit à une audience le 7 mai 2007 et à un jugement pour non-fourniture d’eau chaude conforme aux exigences du code municipal.

Les documents montrent qu’elle a été condamnée à payer 525 $, puis libérée par la suite du jugement. On ne sait pas si c’est parce que cette somme a été payée.

Elle a également fait face à un procès intenté en mai 2006 par la ville de Chicago pour violation du code du bâtiment.

Dans un jugement rendu dans cette affaire, Jackson a été condamné à payer 3 560 $, plus 60 $ de frais de justice et un montant de règlement de 500 $ en janvier 2007.

Les documents montrent que le jugement a été prononcé pour non-respect, à partir de décembre 2005 et « à de nombreuses reprises » par la suite, d’un code municipal exigeant qu’une sortie soit équipée d’un « matériel de verrouillage de porte permettant à la porte de s’ouvrir sans clé ou connaissance particulière du côté de la sortie ».

Tous ces cas sont répertoriés sur le site Web du NCGOP à propos de Jackson, ainsi qu’une série de plaintes non urgentes concernant le code du bâtiment et le logement enregistrées concernant la propriété de Jackson entre 2005 et 2012.

Deux plaintes ont été enregistrées en 2005 au sujet de l’adresse de Jackson. Wiley a partagé avec The N&O les 311 plaintes. Celles-ci ont été obtenues via une demande adressée à la ville de Chicago, indique le site Web du NCGOP.

Parmi les plaintes déposées en 2005, une le 17 décembre indiquait qu’il n’y avait pas du tout de chauffage dans la propriété.

La plainte, qui a été classée comme terminée le 27 décembre 2005, indiquait également que des enfants étaient concernés. Le nom de la plaignante a été censuré. La plainte mentionnait que la propriétaire de la propriété était Sarafina Jackson.

Une autre plainte, également déposée le 17 décembre, indiquait que les lumières « s’éteignaient constamment » dans tout l’appartement et qu’il y avait un câblage défectueux et exposé, ce qui représentait potentiellement un danger, bien qu’aucune étincelle ou fumée n’était présente.

La plainte, également complétée le 27 décembre 2005, indiquait également qu’il n’y avait pas eu de contact pour l’entretien. Elle mentionnait à nouveau Sarafina Jackson comme propriétaire et le nom de la plaignante a été expurgé.

Une plainte déposée le 8 septembre 2006 indiquait qu’il n’y avait pas eu d’eau chaude pendant trois mois. Cette plainte a été clôturée le 25 septembre 2006. Aucun plaignant n’a été enregistré et le propriétaire de la propriété était Safiyah Jackson.

Une dernière plainte a été déposée le 7 août 2012 concernant la propriété de Jackson pour un terrain vacant ou abandonné. Son statut a été changé à terminé et bâtiment occupé le 16 juillet 2013.

Wiley a noté que plusieurs plaintes « se sont toutes succédées assez rapidement ».

« Pas de chauffage, même si c’est le locataire qui le paie, les enfants touchés sont assez importants ici, surtout quand elle essaie de faire de sa plate-forme la défense des enfants », a-t-il déclaré.

Le site Web LinkedIn de Jackson montre des années d’expérience dans le domaine de la protection et de la politique de la petite enfance, dont près de quatre ans en tant que directrice de la stratégie pour The North Carolina Partnership for Children, une organisation à but non lucratif qui supervise l’initiative Smart Start, aidant les familles à obtenir des services de garde d’enfants. Elle occupe toujours ce poste, selon son profil LinkedIn.

Jackson est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Florida A&M, en petite enfance de l’Université National Louis (NLU) et en psychologie scolaire de la NLU, selon son site Web.

