Ignorant l’hypocrisie, les «érudits de la démocratie» veulent que Biden et Dems renforcent la réforme électorale par le biais du Congrès – RT USA News

Une collection de 100 « érudits de la démocratie » a averti que le Parti républicain menace la démocratie elle-même aux États-Unis. Ironiquement, ils exigent que le Parti démocrate règle cela en piétinant son opposition.

Dans un « déclaration de préoccupation » publié lundi, ces « savants » – des professeurs de sciences politiques, de gouvernement et de journalisme d’universités américaines – avertissent que les législatures d’État contrôlées par les républicains « transforment plusieurs États en systèmes politiques qui ne remplissent plus les conditions minimales pour des élections libres et équitables ».

NEWS : 100 éminents spécialistes de la démocratie viennent de publier une nouvelle déclaration puissante avertissant que notre démocratie est gravement menacée et que les démocrates doivent adopter des protections fédérales radicales des droits de vote, mettant fin à l’obstruction systématique si nécessaire.Détails ici : https://t. co/qnT5XTSEUX – Greg Sargent (@ThePlumLineGS) 1 juin 2021

Il s’agit notamment du Texas, où un projet de loi sera probablement adopté qui autoriserait davantage d’observateurs dans les bureaux de vote, criminaliserait l’envoi de bulletins de vote non sollicités et interdirait les urnes – ces dernières ayant été associées à de soi-disant « récolte des bulletins de vote ». Le projet de loi restreindrait également le vote après les heures normales, purgerait les listes électorales des électeurs morts ou inactifs et ajouterait davantage d’exigences d’identification pour les bulletins de vote par correspondance.





Les républicains disent que ces mesures renforcent la sécurité et empêchent la fraude. Les démocrates se disent racistes. Les universitaires qui ont écrit la lettre de lundi sont d’accord et ont comparé les points de discussion républicains sur la protection de la « pureté » du vote à « des arguments largement utilisés dans le Jim Crow South comme raisons de restreindre le vote noir. »

La lettre appelle à une expansion des droits de vote et de l’accès, telle que définie dans HB1, un projet de loi présenté par les démocrates de la Chambre plus tôt cette année. Le projet de loi, soutenu par le président Joe Biden et refusé un vote par les républicains du Sénat en 2019, inscrirait automatiquement les électeurs, élargirait le vote par correspondance à l’échelle nationale et interdirait aux fonctionnaires électoraux d’utiliser certaines méthodes pour remettre en question l’éligibilité d’une personne à voter ou retirer une personne du vote. Rouleaux.

Le projet de loi interdirait également « exigences onéreuses d’identification des électeurs », que les républicains et plusieurs gouvernements à travers le monde développé soutiennent sont nécessaires, au moins à un certain niveau, pour empêcher la fraude.





Alors que les chercheurs pensent que ces mesures sont nécessaires pour protéger « notre démocratie » certains d’entre eux – en particulier l’expansion du vote par correspondance en raison de la pandémie de coronavirus, une pratique interdite ou fortement restreinte dans le monde – étaient responsables du passage des élections de 2020 du «jour des élections» d’antan à un scrutin de plusieurs semaines. initiative de collecte. Bien que les tribunaux aient rejeté plusieurs cas de fraude, des allégations anecdotiques subsistent et les résultats des élections de 2020 sont toujours mis en doute par une majorité de républicains et un quart de tous les Américains, selon un récent sondage.

L’adoption de HB1 est du ressort du Congrès, qui, malgré son impasse partisane, est une institution démocratique, avec des freins et contrepoids en place pour empêcher un parti d’utiliser une majorité mince comme un rasoir pour adopter une législation à laquelle l’autre partie s’oppose farouchement. L’obstruction systématique est l’un de ces contrôles et exige une majorité de 60 à 40 voix pour que la plupart des lois soient adoptées par le Sénat. Pour les démocrates, qui détiennent une majorité de 51-50 lorsque le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris est pris en compte, cela pose problème.

Nous assistons à une attaque totale contre notre démocratie – et nous devons agir rapidement pour protéger le droit sacré de voter. Nous avons besoin de la loi For the People et de la loi sur les droits de vote de John Lewis. – Président Biden (@POTUS) 2 juin 2021

Cependant, les savants estiment que l’obstruction systématique doit disparaître, au nom de la sécurisation « notre démocratie ». Les républicains, affirment-ils, ont renoncé à leur droit de résister à cela lorsqu’ils ont soutenu les affirmations de l’ancien président Donald Trump concernant une élection volée.

« Nous exhortons les membres du Congrès à faire tout ce qui est nécessaire – y compris la suspension de l’obstruction systématique – afin d’adopter les normes nationales de vote et d’administration des élections », a-t-il ajouté. concluent-ils, arguant que « Notre démocratie est fondamentalement en jeu. Un article du Washington Post sur la lettre fait écho à ce sentiment, en lisant : « La viabilité à long terme de notre démocratie pourrait dépendre du fait que les démocrates réforment ou tuent l’obstruction systématique pour adopter des protections radicales des droits de vote. »





La formulation ici est importante. « Notre démocratie » est un terme populaire parmi les démocrates et leurs alliés dans les médias, et doit être considéré comme distinct de « la démocratie » au sens large, et de l’idée des États-Unis en tant que république démocratique. Lorsque le terme est invoqué par les législateurs démocrates, c’est généralement pour défendre une politique compatible avec une expansion du pouvoir de ce parti, et non avec les objections démocratiques des républicains.

L’ingérence électorale de puissances étrangères – le genre que les démocrates ont passé quatre ans à prétendre avoir aidé Trump en 2016 – est considérée comme une menace pour « Notre démocratie ». L’ingérence de Big Tech et des médias libéraux, qui s’est réellement produite et a sans doute influencé les élections de 2020, « fortifie » il.

Dans le cas de la lettre des savants, leur avertissement est opportun et précis, mais seulement si « la démocratie » est compris comme « Notre démocratie » et le soutien au concept est compris comme un soutien au Parti démocrate.

