Iglesias brille parmi les meilleurs joueurs non-All-Stars de la saison 2024 de la MLB

Cette saison met en lumière de nombreux joueurs de la MLB qui, malgré des performances impressionnantes, ont été ignorés lors des sélections All-Star. Parmi eux, on trouve des receveurs comme Raleigh, qui a égalé des exploits historiques, et Lindor, qui a réalisé les meilleures statistiques offensives de sa carrière. Parmi les autres joueurs non-All-Stars notables, on trouve García, O’Neill et Iglesias, chacun présentant un talent exceptionnel qui mérite d’être reconnu. L’équipe All-Non-All-Stars honore les joueurs qui ont eu un impact significatif mais qui restent absents des matchs All-Star.

En chiffres

Raleigh a réalisé 30 circuits et 30 vols de balles au cours de la même saison, une première depuis Mike Piazza en 2001.

Iglesias a enregistré 31 sauvetages avec une MPM de 1,87 et un WHIP de 0,72 sur 62,2 manches lancées.

État des lieux

Des joueurs comme Lindor et García évoluent à des niveaux d’élite, contribuant de manière significative aux aspirations de leurs équipes aux séries éliminatoires.

Le paysage actuel des joueurs non-All-Stars met en valeur les talents émergents et les joueurs chevronnés, préparant le terrain pour une conclusion passionnante de la saison.

Et ensuite ?

Au fur et à mesure que la saison avance, attendez-vous à des discussions plus intenses autour d’échanges potentiels et de free agency pour ces joueurs exceptionnels, en particulier ceux comme O’Neill et Adames qui sont susceptibles de rechercher des contrats lucratifs. Les performances continues de ces joueurs non All-Stars pourraient modifier leur valeur à l’approche de l’intersaison.

Conclusion

Les performances de joueurs non All-Stars comme Iglesias et Lindor soulignent le décalage entre les réalisations individuelles et les sélections All-Star. Reconnaître ces joueurs permet non seulement de célébrer leurs contributions, mais aussi de souligner l’importance de la performance plutôt que de la popularité dans l’évaluation de la valeur d’un joueur.